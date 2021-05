20 muertos por el bombardeo de represalia de Israel a Gaza

Como se preveía, y tras semanas de disturbios en Jerusalén, este lunes la Ciudad Santa amaneció con alta tensión y la irrupción de la Policía israelí en la Explanada de las Mezquitas, que dejó más de 300 heridos en enfrentamientos.

Al menos 20 personas murieron hoy en Gaza por bombardeos del Ejército israelí en represalia por el lanzamiento de varios cohetes desde la franja que llegaron hasta Jerusalén, en una de las jornadas más tensas de los últimos años. Entre los muertos, según el ministerio de Sanidad del enclave, se encuentran nueve niños y AlJazeera informa de al menos 65 heridos tras el ataque.

