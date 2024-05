Abel Pintos y Luciano Pereyra presentan «Es ahora»

La nueva canción representa un hito en las carreras de Luciano Pereyra y Abel Pintos, marcando el inicio de una nueva era de colaboración y creatividad para ambos artistas.

Los dos grandes íconos de la música argentina y latinoamericana, Luciano Pereyra y Abel Pintos, se unen por primera vez en una colaboración histórica con el lanzamiento de su nuevo tema titulado “Es ahora”. Compuesta íntegramente por estos talentosos artistas, la canción promete cautivar a sus seguidores con su poderosa fusión de voces y emociones.

“Dios y la música me siguen regalando momentos mágicos!! Una alegría compartida es el doble de la alegría! Por eso mismo estoy tan emocionado y feliz de cantar junto a mi hermano Abel. Esta canción que me hace entender aún más que no es ayer, no es mañana, #EsAhora”, declara Luciano sobre este encuentro mágico.

Fuente: CMTV