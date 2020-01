Aberrante: Confirman que el joven torturado fue entregado como ofrenda

Blanca Aubel, tía de Juan, el joven de 26 años que fue sometido a torturas y vejaciones por parte de su propio padre y aseguran que con la complicidad de la concubina de este, habló y contó detalles de la recuperación del muchacho.

“El domingo fue un día muy difícil, la religión a la que Juan fue entregado como ofrenda, cura de palabra; hubo una oportunidad en la que me habló en otra lengua”, expresó. Aseguró que “hay muchas personas importantes, de poder, involucradas” y que “no dejarán de marchar hasta que se haga Justicia”.

“Ningún ser humano merece ser tratado como lo hizo mi hermano, con Juan y su familia», lamentó Blanca Aubel en contacto con radio Sudamericana. “Juan sigue internado, agradezco a Dios que su papá este preso; la concubina es tan culpable como Juan Hualberto Aubel, mi hermano, no me explico cómo esa mujer sigue libre, ella es tan culpable como él, vamos a seguir con las marchas hasta la detención de esta persona. Me enteré que estuvo antes, durante y después de la muerte de mi cuñada y que participó en todos los maltratos físicos y verbales y de los abusos de mi sobrino”.

“Ellos no están solos, son una gran familia del mal”, apuntó sosteniendo que el detenido Aubel cuenta con el apoyo de “personas de poder”. La mujer indicó que no se encuentra en Corrientes pero que quisiera poder tener un encuentro con su hermano detenido. “Lo único que quise es dar una mano y ayudar a Juan y lo único que estamos recibiendo son amenazas”, exclamó.

Respecto a la relación con el padre de Juan, el hombre acusa y detenido como autor de los aberrantes maltratos indicó “le diría tantas cosas, es mi hermano y lo amo, pero vivió toda su vida equivocado. Como estoy muy cerca de Dios le diría que hablara que contara, o preguntarle porque hizo estas cosas. Pero lamentablemente, ya hace 33 años cuando vivía mi cuñada he visto maltratos verbales y físicos hacia ella, incluso había regalado a su segunda hija porque él quería un hijo varón”, señaló.

“El chico está todavía internado, hay muchas cosas por hacer y lamentablemente estando la señora de él en libertad, hay mucho peligro”, expresó. “Mi hermano nunca actuó solo, hay una lista de gente poderosa; hay mucha gente que está metida en esto”, prosiguió.

Señalo que la estrategia de la defensa de Aubel es “hacerlo pasar por insano”.

Blanca precisó sobre la salud de Juan, que continúa hospitalizado en recuperación “el domingo estuvo muy complicado de salud, los que están en esta religión curan por palabra. Y los domingos son generalmente los peores, que el mal existe, existe, sino mi sobrino no estaría en esta condición y con tantas muertes de por medio”.

“La Justicia en Corrientes se mueve muy lenta, siempre vi cosas raras, tengo pruebas y hay personas que han visto y que ven, por eso vamos a seguir con las marchas. Estamos viviendo como animales, la gente tiene mucho miedo”, manifestó.

“En los casi siete meses que estoy al cuidado de la salud de Juan, he visto muchas cosas en el chico, me ha hablado en otro idioma y sigue despidiendo cosas de su cuerpo, es todo muerto. Él fue entregado como ofrenda, esto es obra de magia negra pero no tengo idea de qué religión es. Para actuar de esta forma no es alguien que este con Dios”, aseguró y recordó un episodio muy escabroso, “a Juan lo iban cambiando de habitación, yo quería que el chico viera la luz, el nacimiento del sol; porque deambulaba toda la noche y de día dormía. Le dije que quería que vea la claridad y me dice si tanto crees en tu Dios porque no hay viento. En la mañana siempre viene una brisa del río y movió las hojas. El chico me abrazo, me dio un beso, se le cayeron dos lágrimas y me decía que me vaya. Me tomó del brazo y me habló en otro idioma. Al principio sí, me dio mucho miedo, después dije no, si Dios está conmigo porque tener miedo”, reveló.