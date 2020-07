Alberto Fernández envió una carta a Bolsonaro deseándole «pronta recuperación» tras confirmarse su contagio

El presidente argentino, que suele ser muy crítico de su par de Brasil, le mandó un deseo de recuperación. «Este virus no distingue a gobernantes y gobernados», le escribió Tras confirmarse que el presidente de Brasil, Jair Balsonaro, se había contagiado de coronavirus Covid-19, el presidente Alberto Fernández le envió una carta donde le deseó»una pronta recuperación».“Con mucho pesar he tomado conocimiento que ha sido afectado por el COVID-19. Quiero expresar mis deseos de que muy pronto se recupere«, inicia la misiva.»La peligrosidad de esta pandemia queda manifiesta en los niveles de contagio. Este virus no distingue entre gobernantes y gobernados. Todos y todas estamos amenazados y por eso deben extremarse los cuidados», expresó.

«Creo que así lo entienden nuestros pueblos que enfrentan esta tragedia con entereza y responsabilidad. Es esta hora difícil, reciba mi saludo y toda mi solidaridad con el pueblo de Brasil«, finalizó.

El presidente de Brasil Jair Bolsonaro comenzó a manifestar síntomas de Covid-19 ayer y tras realizarse un nuevo testeo hoy confirmó que está contagiado.

Además señaló que “Estoy perfectamente bien, estoy tomando medidas para evitar contaminación a terceros”.

MENSAJE DE SCIOLI

El designado embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, le deseó una «pronta y favorable recuperación» al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, luego de que se confirmara que el mandatario brasileño dio positivo al test de coronavirus al que se había sometido ayer, después de padecer fiebre y dolores musculares.