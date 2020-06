Alberto Fernández sobre la nueva cuarentena en Argentina: «La libertad se pierde cuando uno muere»

El mandatario confirmó la extensión de la cuarentena, que tendrá una nueva fase estricta en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), epicentro de los contagios de coronavirus en la Argentina. «A partir del miércoles solo deben salir de sus casas para buscar provisiones», graficó sobre el alcance de las nuevas medidas.

Las salidas recreativas de los niños se mantendrán los fines de semana pero no así la posibilidad de hacer actividad física al aire libre, en tanto que el transporte público quedará reservado sólo para las personas que cumplan actividades esenciales y se deberán renovar todos los permisos de circulación. El Gobierno nacional continuará asistiendo al trabajo y la producción en las zonas afectadas del AMBA, así como continuará con el pago del IFE a quienes lo necesiten en esa área, en Chaco y en algunas zonas de Río Negro, según anunció el mandatario.

Cómo será la nueva cuarentena

El uso del transporte público quedará limitado para personas que se desempeñan en actividades esenciales, podrán abrir sólo los comercios de abastecimiento en cercanía, los bancos atenderán con turnos previos y en la Capital Federal no se permitirá la actividad aeróbica, que durante las últimas semanas fue considerada como uno de los escenarios de mayor posibilidad de contagios.

El de hoy es el primer endurecimiento en las distintas etapas de cuarentena decretados por el gobierno nacional, la última de las cuales vence formalmente mañana sábado y que, se estima, seguirá vigente hasta el martes 30 en las mismas condiciones.



Los motivos centrales por los que desde el 1 de julio aumentan las restricciones a la circulación son el fuerte incremento de casos que en la última semana hizo que la cantidad de contagios promediara los 2 mil diarios y que la de fallecimientos rondara la treintena de víctimas. Se le agrega el alto porcentaje de ocupación de camas que, según las autoridades del AMBA, podría colapsar dentro de dos o tres semanas si no se le pone un freno preventivo a la circulación de personas, el único método efectivo para frenar la pandemia probado a nivel internacional.

📌 BALANCE A 100 DÍAS

Déjenme invitarlos a reflexionar. Llevamos ya mucho tiempo desde aquel día en que anunciamos que había aparecido un virus en Argentina que se hacía muy difícil controlarlo, desde aquel dÍa que les hablé de que era una batalla difícil, porque peleábamos contra una enfermedad que no teníamos cómo prevenirla y cómo curarla. Y viendo las experiencia que nos llegaban de Europa y otras latitudes fuimos armando los argentinos (este presidente con los gobernadores del país) fuimos preparándonos para enfrentar la situación. Ya llevamos muchos días de lucha, de hacer frente al problema. Dicen las encuestas que 1 de cada 5 argentinos no está conforme con los mecanismos de cuarentena y yo los entiendo, porque el 100% de los argentinos hubiéramos querido no tener que aislarnos, seguir disfrutando de nuestra vida cotidiana y que la economía siguiera funcionando mucho mejor de lo que estaba. Esa era la ilusión que traje el 10 de diciembre educando llegué. Han pasado 6 meses desde el día que asumimos nuestras funciones y en esos 6 meses nos tocó una muy difícil, que es enfrentar la pandemia.

📌 AUMENTO DE LA CIRCULACIÓN

El coronavirus es ese enemigo invisible que uno nunca termina de saber cuándo acaba de derrotarlo. Cuando parece que las cosas se tranquilizan empieza a aparecer, además se transmite a una velocidad hoy mucho más rápida que al inicio de todo esto. ¿Cuál es la razón? La razón es que aumentó la circulación y cuando aumenta la circulación humana se profundiza el contacto humano y la transmisión se hace mucho más fácil. Eso es lo que nos pasó. Nosotros sabíamos que íbamos a tener el problema focalizado en los centros urbanos donde la densidad demacrada era más clara, y sabíamos que había un riesgo muy claro en CABA y GBA, en eso que llamamos AMBA, que objetivamente es en términos demográficos una sola cosa, más allá de que haya una avenida que se llama Gral.Paz que divida jurisdicciones.

📌 AUMENTO DE CONTAGIOS

Lo cierto es que hemos observado que en los últimos tiempos allí los casos crecieron exponencialmente. Hoy prácticamente el 97% de los casos que se detectan ocurran en AMBA y los últimos 20 días el aumento de la velocidad de contagios es llamativo. En los últimos 20 días en AMBA los casos aumentaron 147 %. En los últimos 20 días los fallecidos en AMBA aumentaron un 95%. Objetivamente esto era algo que sabíamos que podía pasar y estábamos preparados para hacer frente. Lo cierto es que como les dije el primer día, nosotros necesitamos ganar tiempo para garantizar que nuestro sistema de salud mejore y pueda atender a todos los argentinos. Lo que estamos notando es que con esta aceleración tenemos que hacer algo para parar el ritmo de contagio, para aliviar las camas ocupadas y seguir garantizando que todos los argentinos tengan la atención que merecen.

📌 IMPACTO ECONÓMICO

Para muchos esto que estamos resolviendo y estamos disponiendo es prolongar un problema que tiene consecuencias económicas, yo lo sé, pero quiero serles franco, dice el Banco Mundial , no Alberto Fernández, que es la crisis económica más grave desde 1870. Y no habla de Argentina, habla de un mundo que se está deteriorando económicamente como consecuencia de esta pandemia. Ayer o anteayer se cayeron los bonos de todas las potencias del mundo precisamente porque vislumbraron la posibilidad de un rebrote de la pandemia en lugares donde todos creían haber superado ya el problema.

📌 LOGROS DE LA CUARENTENA

Quiero hacer esta reflexión con ustedes para que entiendan que Alberto Fernández a la cabeza nunca se enamoró de la cuarentena. La cuarentena es un remedio para la pandemia, el único que conocemos. De lo que estamos enamorados es de la vida y por eso la cuidamos tanto y nos pesa tanto ese número de 1000 personas que dejaron de estar entre nosotros. Por eso, por la conciencia que nos genera que no haya más muertos es que estamos tomando las decisiones que hoy tomamos. Pero quiero que todos entendamos que en este tiempo que pasó todo el esfuerzo no fue inútil. Si no hubiéramos hecho lo que hicimos todo hubiera sido más grande. Y en esto yo podría llenarlos de datos. Más de 2000 respiradores incorporado al sistema de salud. Si en Provincia de Buenos Aires no hubiéramos creado los hospitales que pusimos en marcha, todo el apoyo que pusimos en materia hospitalaria para generar hospitales que estaban sin terminar de inaugurar, y Axel hubiera seguido con lo que tenía, hoy tendría sus sistema colapsado. Quiero que entiendan el enorme esfuerzo que hicimos todos

Si Horacio no hubiera hecho el esfuerzo con el Detectar en los barrios populares de Buenos Aires, detectar a los contactos estrechos y aislarlos en hoteles que la misma Ciudad de Buenos Aires contrató, otros serían los resultados que hoy estaríamos exponiendo.

Yo lo que les pido es que entiendan que no tenemos que enojarnos con el remedio sino con la enfermedad. Todo esto que nos pasa es producto de la pandemia, no de que nos aislemos Aislarse genera tedio, enojo, malestar, no poder abrazar nos pone mal pero estamos cuidando la vida. La economía se deteriora pero se recupera, lo que no vamos a recuperar son esos 1000 argentinos que nos dejaron. Y por esos 1000 argentinos no podemos dejar que ese número crezca sin que hagamos algo. Entonces los invito hechas estas reflexiones previas a que veamos algunos datos que dicen que esto de que estoy hablando es cierto

📌 DATOS ESTADÍSTICOS

Vamos a utilizar los datos que siempre utilizamos. Por ejemplo la tasa de incidencia acumulada cada 100 mil habitantes, cómo funciono en Argentina y en el resto de América latina. Sepan que hoy América Latina es el epicentro de la pandemia. Empezó en China, siguió en Europa, se fue a Estados Unidos y hoy está en América Latina. Miren lo que logramos en este tiempo del 20 de marzo hasta hoy: Hemos logrado contener en mucho el número de contagios. La tasa de incidencia calcula cuántas personas se han contagiado cada 100 mil habitantes. Miren cómo estamos. Este no es el esfuerzo de un gobierno, es de todos ustedes.

Ahora vamos a ver los casos acumulados por país, que es cuánta gente se contagió. La Argentina es esa línea roja que está casi a la par del eje horizontal del cuadro, miren como creció Brasil, Perú, Chile. Piensen que Brasil hoy tiene cerca de 50 mil muertos y tiene 5 veces la cantidad de habitantes que tiene Argentina. Si Argentina hubiera seguido el ritmo de Brasil hoy tendría 10 mil muertos. Dense cuenta que el esfuerzo que hemos hecho ha tenido mucho sentido.

Salgamos de los casos acumulados y pasemos al próximo cuadro y veamos. Cómo son los fallecidos cada millón de habitantes hoy. Fíjense cómo han crecido y miren la Argentina. Miren EE UU, Perú, Brasil, Chile. Chile tiene un tercio de los habitantes de Argentina, miren la diferencia: 10 veces más fallecidos por cada millón de habitantes.

Si miramos cómo los fallecidos se han acumulado como hicimos en los contagios miren la línea roja casi pegado al eje, eso es la Argentina, y miren nuestros vecinos.

Ahora detengámonos aquí un segundo: nos dice que hemos hecho todo eso y que nos ha traído consecuencias económicas muy negativas. Esto que están viendo es la caída del PBI que el FMI acaba de dar a conocer como proyección para este año. Ahí tienen Italia, España, México , UK, tiene Argentina, Brasil, USA, Alemania. Tienen muchos países que se liberaron y tuvieron un criterio distinto a la cuarentena y los resultados son los mismos que Argentina. Cuando uno mira los números, Argentina se distingue del resto. Qué quiero decir con esto: que el problema económico no es la cuarentena, es la pandemia. Y eso afecta a todos por igual. Dónde está la incidencia de la cuarentena? En la cantidad de fallecimientos. Ahí uno se da cuenta que tuvo sentido el esfuerzo.

📌 EXPANSIÓN DE CONTAGIOS SALIENDO DEL AMBA

Ahora, que estamos notando: El 21 de mayo advertimos que Argentina estaba asi en blanco, había muy pocos lugares con contagios. El 3 de junio les mostré que había salido de la zona metropolitana el contagio hacia otros lados. Hoy 25 de junio eso se profundizó. En AMBA se expandió el contagio y empezó a expandirse por gente que viene a la ciudad, o que va a Chaco que es otro foco preocupante y vuelve a su provincia llevando el virus. Y ahora ven que el mapa ya no está tan blanco, está mucho más salpicado. Vemos que el epicentro está en AMBA . Hay otro epicentro que es Chaco que tiene menor incidencia de distribución porque por la conformación centralizada de Argentina tiene menos tráfico de personas.

Estamos viendo que AMBA está contagiando al resto del país. Miren este cuadro: Así han crecido los contagios hasta el 4 de junio, miren el resto del país y CABA. Y miren lo que pasó desde la última vez que hablamos hasta hoy. El problema lo tenemos en AMBA y entonces tenemos que hacer un esfuerzo enorme en ese lugar por dos motivos. Primero para preservar la salud de los que vivimos allí, segundo para ser solidarios con el resto del país, tenemos que aislar de algún modo el AMBA del resto del país porque el resto del país no está teniendo los problemas del AMBA. Tal vez tengamos que también pensar estas medidas para Chaco que está teniendo una velocidad de contagio parecida a la de AMBA pero que no trasciende al resto del país como si trasciende el AMBA

📌 OCUPACIÓN DE CAMAS

Vimos que tenemos como consecuencia del crecimiento de los contagios una consecuencia necesaria en nuestros hospitales. Miren entre el 5 de abril y hoy cómo han crecido la utilización de terapias intensivas. El resto del país está usando 38 camas al día de hoy, mientras que AMBA está utilizando 424 Unidades de Terapia Intensia. Y miren cómo ha crecido. En total 472 casos.

Hoy en día tenemos un porcentaje de ocupación que dice que en AMBA el 54,1% de las camas de UTI están ocupadas, 50% en CABA , 56,2% en PBA. Esto nos da una pauta muy seria de que tenemos que abordar el problema en esta región. La ocupación de camas es un dato determinante como para seguir mirando sin hacer nada que los contagios sigan creciendo que la gente siga circulando, las camas se sigan ocupando. He dicho muchas veces que para nosotros el cuidado de la vida y la salud es lo más importante y por eso estamos tomando esta serie de medidas, sabiendo también que la Argentina hoy tiene un contexto no siempre igual. Lo que le está pasando al AMBA no es lo que le está pasando al resto de Argentina y por eso uno puede saber ya que en 20 provincias ya está el 95% de los comercios trabajando.

📌 ASISTENCIA DESDE EL ESTADO

El Estado ha asistido a 21 millones de argentinos de los 45 millones que somos. Que el IFE evitó que entre 2 y 4 millones de personas caigan en pobreza o indigencia

Por eso vamos a tomar una serie de medidas que tienden a lograr dos objetivos. El primero, preservar a los ciudadanos del AMBA. Volver a cerrar el AMBA para que la circulación disminuya drásticamente. Reduciendo la circulación vamos a reducir los contagios, reduciendo lso contagios vamos a desacelerar la ocupación de camas y mientras esto ocurre vamos a ir liberando camas de gente que hoy está enferma

📌 MEDIDAS PARA LA SIGUIENTE ETAPA

Por eso hemos acordado entre todos un plan de acción Vamos a disponer algunas medidas: algunas tienen que ver con el transporte público. El servicio de transporte público a partir de las 0 del lunes quedará limitado exclusivamente a servicios esenciales. Hay 24 actividades esenciales que se determinaron en el primer decreto de aislamiento y son esas únicamente las que van a poder seguir funcionando.

El día lunes todos los que trabajan para servicios esenciales tendrán que volver a renovar su autorización para circular. El miércoles 1 de julio vamos a dar un paso más severo. Vamos a pedirles a todos que vuelvan a aislarse en sus casas y solo salen para buscar provisiones que hacen falta para la vida cotidiana. Desde el 1 de julio hasta el 17 de julio eso va a funcionar así en toda el AMBA

Van a mantenerse solamente en funcionamiento los servicios esenciales. Son todo lo vinculado a seguridad, salud, alimentación, lo farmacológico. Vamos a dejar que sigan funcionando en algunas zonas del GBA algunas industrias. Fundamentalmente las vinculadas a actividades esenciales, las que están exclusivamente en parques industriales. Las que exigen procesos continuos que si uno la detiene frustra la producción en el futuro y los que producen con fines de exportación

El empleo público vamos a frenarlo porque si frenamos la asistencia de los trabajadores de la administración a su lugar de trabajo vamos a colaborar con la menor circulación. Lo vamos a hacer en los tres gobiernos, vamos a invitar a los demás poderes. Vamos a incentivar a nuestra gente a trabajar remotamente.

📌 MEDIDAS DE APOYO ECONÓMICO

Sabemos perfectamente que estas decisiones tienen una consecuencia económica. Ya hemos hablado yo no lo desconozco. Si alguna virtud tengo es la de escuchar, no soy un necio. Escucho perfectamente los problemas que tienen los que tienen un comercio, los profesionales independientes, los trabajadores autónomos. Nosotros tratamos de socorrer a todos en la medida de lo que podemos. El apoyo que el Estado ha dado al sector privado para que no lastime tanto la pandemia casi roza 3 puntos del PBI hoy día.

Nosotros a las zonas que estamos afectando a este cierre vamos a seguir ayudándolos a los trabajadores y a las empresas con la ATP y lo hicimos con los sueldos de mayo que se cobraron en junio, con los dje junio que se cobrarán en julio y lo haremos con los de julio que se cobrarán en agosto. Así vamos a estar preservando el empleo y aliviando a los empresarios de una inversión muy alta que es la inversión en salarios.

El IFE que lo hemos dado ya en dos ocasiones a todo el país, ahora vamos a darlo por tercera vez en esta zona del área metropolitana de buenos aires, chaco y tal vez alguna otra razón que entendamos que debe entrar en la misma sintonía. Los comerciantes, los profesionales independientes, tienen la posibilidad de acceder a un crédito a tasa 0 que dan los bancos que tienen que ver con lo que facturan y tiene un tope de 150 mil pesos , que está garantizado por el Estado. es solo pedirlo al banco y el banco se los va a otorgar acreditando en sus tarjetas de crédito. Es una forma de apaciguar y hacer más llevadero el momento económico que muchos de estos sectores están pasando. No quiero hacerme el distraído por eso aportamos tantos recursos del Estado Nacional par ayudar a esos sectores.

📌 PLAN DETECTAR

Finalmente vamos a aprovechar este tiempo para intensificar el cuidado y la detección del virus. Hemos puesto en marcha un plan que se desarrolla en la ciudad y en provincia que es al plan Detectar que nos permite detectar a quien se ha contagiado darle el tratamiento que corresponde,a todos sus vínculos de proximidad para testearlos, ver quien se ha contagiado, aislar a los que tienen test positivos y tratarlos adecuadamente. Esto lo vamos a profundizar con mayor participación de gente y cantidad de test. Que quiero aclarar que se hacen en gran cantidad hoy día en CABA y GBA. Los datos que estamos teniendo no son el resultado de que aumentan los test, es que aumenta la circulación y aumenta el contagio. Porque aumenta los test pero los contagiados aumentan en más proporción.

Vamos a mejorar nuestra capacidad de diagnóstico médico porque vamos a poder utilizar pronto los test más rápidos y vamos a también hacer mejor aprovechamiento de los centros de aislamiento. Quiero hacer un pedido muy especial: es aislarse cuando la autoridad propone, es preservar la salud de ustedes, de sus seres queridos, simplemente cuidarlos y les pido que nos ayuden. Es muy difícil decirles dejen sus casas y aíslan porque sienten que quedan marginados, por los estamos incorporando a un sistema de cuidado así que les pido que nos ayuden

Hemos podido trabajar con mucha eficiencia en los barrios populares y lo que en algún momento fue un enorme temor para nosotros lo pudimos abordar. Recordarán que les dije que allí teníamos un desafío porque no teníamos antecedente en el mundo de cómo abordar la pandemia en un barrio pobre. Y sin embargo pudimos hacerlo. Se dijeron muchas cosas al respecto, no voy a pintar sobre eso porque creo que hoy más que nunca tenemos que estar unidos.

Estamos dando una batalla con buenos resultados. Estamos tomando estas medidas para que ningún argentino se quede sin la salud que merece. Lo estamos haciendo en conjunto, hemos dejado a un costado toda diferencia política, le pido que entiendan. Yo escucho absolutamente todo lo que dicen, todo lo que reclaman, pero créanme, todo esto que estoy proponiendo con el acuerdo y consenso de Horacio y Axel es lo que creemos que es mejor por nuestra gente. Así que les pido que nos ayuden. Si nos yuan todo será más fácil. Si entienden que lo que les estamos proponiendo es cuidarnos, será más fácil. Si entienden que queremos que no nos pase lo que pasó en Europa donde las camas se agotaron y tuvieron que elegir quién se salvaba y quién no se salvaba, entenderán más fácil. Y yo quiero decirles. No saben cuánto valoro la libertad, pero la verdad quiero recordarles, la libertad se pierde siempre cuando uno muere. Para ser libres hay que vivir, cuidemos la vida. Es lo que debemos hacer ahora.

📌 SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS FATALES

Para terminar: toda mi solidaridad con los que han perdido a un ser querido. No son una estadística son hombres y mujeres con caras, historias, cariños, afectos, que se han quedado en el camino. Para ellos nuestra solidaridad. Les pido que pensemos, que nos tomemos de los datos para entender que no estamos en el camino equivocado. Nos decían que éramos la oveja descarriada de un rebaño cuando proponemos aquella cuarentena temprana y resulta ser que éramos la oveja que actuaba correctamente en un rebaño que no actuaba del mismo modo y dejaba consecuencias funestas. Y nos decían que las consecuencias económicas nos hacían la oveja enloquecida que iba a llevar a economía a un momento de locura y la historia demuestra que estamos en un rebaño enloquecido, que no somos la excepción. No bajemos los brazos, entendamos que unidos somos capaces de los mejores resultados. Que no nos confundan, somos un gran país, una gran sociedad, no bajemos los brazos ahora, hicimos tanto esfuerzo, otro esfuerzo vale la pena.