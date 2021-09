Amenazaron de muerte al hijo de un intendente correntino

Se trata del jefe comunal de Empedrado, anoche en un posteo de Facebook una cuenta de un supuesto usuario, intimidó a uno de los hijos del recientemente electo intendente de la perla del Paraná.

Uno va a morir de un tiro ya estás avisado”, escribió en la red social. El intendente José Cheme radicó la denuncia policial en la dependencia distrital de la comuna.

Por ahora no se conocen mayores detalles. La intimidación fue hecha en un posteo de la red social. “Buenas noches queridos empedradeños. Lamentablemente tuve que recurrir a las autoridades pertinentes ante amenazas sufridas a través de la red social Facebook para con uno de mis hijos una vez conocidos los resultados de los comicios del último domingo”, escribió anoche alrededor de las 22 el jefe comunal.

“No es de mi agrado este tipo de situaciones, pero es necesario que se tomen cartas en el asunto para pregonar la no agresión y la no inseguridad ante la fiesta democrática que vivimos todos y a lo cual no estamos acostumbrados”, agregó el jefe comunal.