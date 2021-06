Argentina no pagó el vencimiento con el Club de París: corre el plazo para evitar el default

Fuentes oficiales explicaron que el plazo de dos meses se activó automáticamente. El país debía cancelar este lunes US$ 2.248 millones de capital y US$ 237 millones de intereses, por lo que la deuda asciende a US$ 2.485 millones.

La Argentina no pagó hoy un vencimiento por casi US$ 2.500 millones con el Club de París y ahora se abre un período de 60 días antes de declarar la cesación de pagos formal.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aprovechará ese plazo para tratar de avanzar en la negociación con el FMI, condición impuesta por los países acreedores que integran el Club de París para analizar una postergación de vencimientos.

Fuentes oficiales explicaron que el plazo de dos meses se activó automáticamente. El país debía cancelar este lunes US$ 2.248 millones de capital y US$ 237 millones de intereses, por lo que la deuda asciende a US$ 2.485 millones.

Según explicaron fuentes del Palacio de Hacienda, «continúan los contactos técnicos» entre las partes, y la negociación clave pasa por la pretensión argentina de evitar el pago de esos intereses.

En mayo del 2019, el gobierno de Mauricio Macri realizó un pago parcial del monto total de la deuda, lo que gatilló automáticamente intereses punitorios del 9% en dólares por no realizar el pago total, según el Ministerio de Economía.

Un año después, el gobierno de Alberto Fernández obtuvo un plazo adicional de un año para realizar el pago. Ahora parte de la negociación está centrada en el pedido argentino de evitar el pago de esos dos años de intereses, lo que significaría ahorrar alrededor de 500 millones de dólares, señalaron fuentes del Palacio de Hacienda.

El Gobierno espera arribar a un acuerdo con apoyo de las principales naciones europeas, como Alemania y Francia, a partir de los contactos mantenidos por el ministro Guzmán y el propio Presidente.

Fuente: Telefe Noticias