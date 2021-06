Argentina se durmió en Barranquilla y Colombia le robó un empate 2-2

Antes de los siete minutos de juego, el conjunto albiceleste ganaba 2-0 por un tremendo cabezazo de «Cuti» Romero y una gran definición de Paredes. Pero los cafeteros descontaron de penal por Muriel y, con Ospina como figura, Borja de cabeza decretó el empate.

La Selección argentina pegó primero y por duplicado, mostró un funcionamiento colectivo más ensamblado pero no supo aguantar a Colombia, que en el final le arrebató un empate 2 a 2 en Barranquilla este martes, en el partido disputado por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial de Catar 2022.

Un tremendo cabezazo de Cristian «Cuti» Romero, a los 90 segundos, y una definición a puro enganche de Leandro Paredes, a los siete minutos, adelantaron a los dirigidos por Lionel Scaloni en el estadio «Metropolitano Roberto Meléndez».

🏆 #Eliminatorias 🎥 Preciso cabezazo de Cristian Romero para anotar el primer tanto argentino 👇pic.twitter.com/1SzADvm2c8 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) June 8, 2021

🏆 #Eliminatorias 🎥 ¡Qué golazo, Leandro!👏 Así anotó Paredes el segundo tanto argentino 🇦🇷 👇 pic.twitter.com/NcCMIVPCBh — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) June 8, 2021

Colombia tuvo una reacción en el complemento y a los 5, mediante un penal convertido por Luis Muriel, tras un infantil penal de Nicolás Otamendi, acortó distancias.

Otamendi bajó a Uribe, cobraron penal y Muriel lo cambió por gol. Ahora Argentina gana 2-1. #EliminatoriasEnTyCSports. pic.twitter.com/qWhxsBpAPr — TyC Sports (@TyCSports) June 9, 2021

Ahí apareció la figura de David Ospina, que se agigantó en el arco colombiano y evitó que la Argentina liquide la historia, para darle una vida más al local.

🏆 #Eliminatorias 🎥 ¡El tercer gol se hace desear! Buena ejecución de tiro libre de Lionel #Messi que el arquero colombiano desvía👇 pic.twitter.com/TZtbKkG8Ot — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) June 9, 2021

Así, en la última jugada del partido, Miguel Borja le ganó a Foyth en el salto dentro del área y, en el cuarto minuto de descuento, selló el marcador final.

Así lo empató Colombia sobre la hora. En la última del partido, Borja puso el 2-2 ante Argentina con este cabezazo. #EliminatoriasEnTyCSports. pic.twitter.com/sPuC55nAGq — TyC Sports (@TyCSports) June 9, 2021

Con este empate el equipo albiceleste suma 12 puntos, y está segundo de Brasil, mientras que Colombia, se mete en la zona de repechaje de la clasificación al Mundial.

El partido disputado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez contó con la presencia de 10.000 espectadores, en lo que fue el primer cotejo, desde que empezó la pandemia, que tuvo hinchas en una cancha de Sudamérica.

La mala del partido fue el golpe en la cabeza que sufrió el arquero Emiliano «Dibu» Martínez, que debió ser reemplazado por Agustín Marchesín y genera preocupación a seis días del debut en la Copa América de Brasil.

El esquema presentado por Lionel Scaloni fue bastante diferente, al menos en cuanto a nombres, de la fecha anterior contra Chile y Messi ni siquiera había tocado la pelota que Argentina ganaba 1 a 0 con un furibundo cabezazo de «Cuti» Romero.

Desconcertado Colombia, Argentina recogió lo que encontró en el camino y a los 6 Messi habilitó a Acuña por la izquierda, y el remate del ex Racing pegó en Lerma y se fue al córner.

Argentina se instaló en el campo rival de manera decisiva y llegó a la ventaja de una manera magistral, con Leandro Paredes combinando con Lautaro Martínez e ingresando con un dribbling limpio y definió cara a cara con Ospina.

El equipo de Reinaldo Rueda -quien luego se dio cuenta que le había errado al planteo inicial por el cambio de Luis Muriel por Lerma a los 29 minutos-, dejó espacios que Argentina logró ocupar con un Lo Celso prolijo y un Paredes que estuvo acertado.

A los 27 Ospina le sacó un remate a Lautaro Martínez y el remate de Nicolás González se fue cerca del poste.

Con Duvan Zapata en la delantera y el ingreso de Muriel, la selección «cafetera» apostó a los centros, pero «Dibu» Martínez estuvo muy seguro bajando cada balón.

Una fuerte entrada de Mina sobre «Dibu» Martínez sacó al arquero del partido, y provocó el ingreso de Marchesin en su lugar, aunque a poco de final Messi casi amplía el marcador, pero Ospina se lo sacó en dos tiempos.

Colombia aceleró en el segundo tiempo.

Rueda quiso ganar el mediocampo y para eso mandó a dos hombres con historia en Boca, Wilmar Barrios y Edwin Cardona, para poder recuperar y generar juego.

El planteo le dio frutos, porque Argentina perdió en esa zona y a poco de iniciarse una falta de Otamendi le dejó a Muriel un penal que transformó en el descuento.

Scaloni intentó retener el triunfo con el ingreso de Palacios por Lo Celso y tratar así de emparejar acciones, pero con el correr de los minutos el juego fue mutando a un «palo por palo», en donde esa zona pareció de tránsito y todo se buscaba definir más arriba.

Salió Montiel para que Foyth pueda tener más marca, Argentina se replegó y apostó al contragolpe, con la potencia de Lautaro Martínez y lo que pudiera aportar Messi.

Ospina le sacó un tremendo tiro libre al capitán argentino, al tiempo que Colombia contestó con una muy buena de Muriel -tras pase de Borja- que se fue cerca.

El resultado no estaba cerrado ni mucho menos, y si bien Messi era generador de juego, el cansancio le pasó factura, aunque a los 31 escapó por derecha, el balón le quedó a Lautaro Martínez y el ex Racing casi marca el tercero, y poco después fue «La Pulga» el que probó los excelentes reflejos del arquero local.

Pero el sprint final de Colombia fue lapidario para las aspiraciones argentinas, porque un centro desde la derecha encontró a Borja, que saltó más que Foyth, y el balón se le escurrió de las manos a Marchesín para el definitivo 2 a 2.

Esta es la síntesis:

Estadio : Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla)

: Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla) Árbitro: Roberto Tobar (Chile)

Colombia: David Ospina; Stefan Medina, Yerry Mina, Davinson Sánchez, William Tesillo; Jeferson Lerma, Gustavo Cuéllar, Mateus Uribe; Luis Díaz, Duván Zapata y Juan Cuadrado. DT: Reinaldo Rueda.

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Goles en el primer tiempo: 1:30m Romero (A) y 7m Paredes (A).

Goles en el segundo tiempo: 5m Muriel, de penal (C), y 48m Borja (C).

Cambios en el primer tiempo: 29m Luis Muriel por Lerma (C) y 40m Marchesin por Martínez (A).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Wilmar Barrios por Cuellas (C), Miguel Borja por Zapata (C) y Edwin Cardona por Díaz (C), 8m Exequiel Palacios por Lo Celso (A), 18m Germán Pezzella por Cristian Romero (A), 19m Juan Foyth por Nicolás González (A), 29m Yairo Moreno por Medina (C).

Fuente: Noticias Argentinas