AstraZeneca: el refuerzo aumenta «significativamente» los anticuerpos contra Ómicron

Desde el laboratorio informaron que con dos dosis de la vacuna de Oxford hay «actividad neutralizante» frente a la nueva variante, sin embargo, recomiendan una tercera aplicación para generar «anticuerpos más altos».

Los niveles de anticuerpos neutralizantes contra la variante de coronavirus Ómicron después de una tercera dosis de refuerzo de la vacuna de AstraZeneca aumentaron «significativamente» y fueron muy similares a los logrados luego de dos dosis contra la Delta, informó este jueves la compañía británica según datos de un nuevo estudio.

«Los títulos de neutralización frente a Ómicron se reforzaron después de una tercera dosis de Vaxzevria (nombre de la vacuna de AstraZeneca) en comparación con los títulos después de una segunda dosis», indicó la compañía en un comunicado.

El estudio fue realizado de forma independiente por investigadores de la Universidad de Oxford (institución que desarrolló la vacuna) y los hallazgos se publicaron en línea en el servidor de preimpresión bioRxiv, lo que implica que todavía no fue difundido en una revista científica revisada por pares.

Mixing #vaccines (vaccine interchangeability) is when a person receives an initial dose of one vaccine and a booster dose or doses of another vaccine. The different vaccines used may work in different ways to activate the body’s immune system. https://t.co/npSdbopACc pic.twitter.com/33nKipe7q0

— AstraZeneca (@AstraZeneca) December 21, 2021