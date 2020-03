Avanza el envío de material digital a estudiantes de todos los niveles

Todavía sin un programa definido que atienda la demanda de todos los establecimientos, algunas instituciones comenzaron a enviar textos educativos a través de las redes sociales. La Provincia trabaja en una web que almacenará contenidos recomendados. Todavía sin un programa definido que atienda la demanda de todos los establecimientos, algunas instituciones comenzaron a enviar textos educativos a través de las redes sociales. La Provincia trabaja en una web que almacenará contenidos recomendados.

Por su par­te, el mi­nis­te­rio de Edu­ca­ción de Co­rrien­tes, en con­jun­ción con los do­cen­tes, pon­drá a dis­po­si­ción de los tu­to­res con­te­ni­dos edu­ca­ti­vos me­dian­te si­tios web pa­ra fa­ci­li­tar la co­mu­ni­ca­ción de ma­ne­ra vir­tual con los alum­nos.

“Es­ta­mos tra­ba­jan­do en la di­fu­sión de con­te­ni­dos di­gi­ta­les edu­ca­ti­vos des­de el si­tio web del Mi­nis­te­rio de Edu­ca­ción, te­nien­do en cuen­ta ca­da uno de los ni­ve­les de edu­ca­ti­vos; tam­bién con­ta­mos con au­las vir­tua­les en el ca­so de adul­tos”, ex­pre­só el di­rec­tor de Sis­te­mas, Car­los En­ci­nas.

El ob­je­ti­vo es que “los do­cen­tes de ca­da es­cue­la re­mi­tan ac­ti­vi­da­des pa­ra los alum­nos, por lo que pro­ve­e­re­mos las he­rra­mien­tas con con­te­ni­do de apo­yo pa­ra que se in­vo­lu­cren tam­bién los tu­to­res es­tu­dian­do las es­tra­te­gias de co­mu­ni­ca­ción de ma­ne­ra vir­tual”, di­jo el fun­cio­na­rio.

La di­rec­ción exac­ta no fue da­da a co­no­cer aún, pe­ro se es­pe­ra que se pu­bli­que an­tes del fin de se­ma­na.

Por otra par­te, es­cue­las pri­ma­rias y se­cun­da­rias de la ciu­dad co­men­za­ron a en­viar ma­te­rial co­mo PDF e imá­ge­nes a tra­vés de sus cuen­tas ofi­cia­les de Fa­ce­bo­ok.

Los Co­le­gios “Ma­nuel Vi­cen­te Fi­gue­re­ro” e “Hi­pó­li­to Yri­go­yen” so­li­ci­ta­ban ayer a to­dos los alum­nos di­fun­dir las cuen­tas ofi­cia­les de las ins­ti­tu­cio­nes pa­ra for­ta­le­cer el con­tac­to.

Las es­cue­las téc­ni­cas “Pe­dro Fe­rré” y “Ví­as Na­ve­ga­bles y Cons­truc­cio­nes Por­tua­rias” uti­li­za­ron ayer la pla­ta­for­ma de al­ma­ce­na­mien­to Go­o­gle Dri­ve pa­ra dis­tri­buir ta­re­as.

–

Ins­ti­tu­tos ter­cia­rios

El co­or­di­na­dor del pro­gra­ma Co­rrien­tes Edu­ca Vir­tual, Die­go Craig, con­fió a épo­ca que las cla­ses co­rres­pon­dien­tes a los cur­si­llos de in­gre­so de pro­fe­so­ra­dos se man­ten­drán a tra­vés de los cam­pus vir­tua­les de ca­da ins­ti­tu­ción, tan­to en el in­te­rior co­mo en Ca­pi­tal.

El área tie­ne ex­pe­rien­cia en edu­ca­ción a dis­tan­cia, ya que el año pa­sa­do se ca­pa­ci­tó a más de 20 mil do­cen­tes en una web co­no­ci­da co­mo “Co­rrien­tes Edu­ca”.

El es­pe­cia­lis­ta re­co­men­dó apro­ve­char las po­ten­cia­li­da­des de las vi­de­o­con­fe­ren­cias y los gru­pos de What­sapp pa­ra no in­te­rrum­pir las ins­truc­cio­nes de los fu­tu­ros pro­fe­so­res. “Pa­ra do­cen­tes y alum­nos con es­ca­so ma­ne­jo de in­for­má­ti­ca -­ al­gu­nos no cuen­tan con co­rreo elec­tró­ni­co y va­rios de los que lo tie­nen no re­cuer­dan la clave-­ se re­co­mien­dan gru­pos es­pe­cí­fi­cos de What­sapp co­mo En­tor­no Vir­tual de Apren­di­za­je”, des­li­zó.

El mi­nis­tro de Edu­ca­ción, Ni­co­lás Trot­ta, an­ti­ci­pó que su car­te­ra man­tie­ne diá­lo­go con las or­ga­ni­za­cio­nes gre­mia­les pa­ra acor­dar los apor­tes de con­te­ni­do pa­ra es­ta nue­va ini­cia­ti­va, así co­mo pa­ra “re­pen­sar el ca­len­da­rio es­co­lar”.