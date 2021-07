Boca presentó el pedido formal de corredor sanitario

El pedido apunta a poder jugar con el equipo titular este sábado ante Banfield. Antes de recibir el escrito, la ministra de Salud había anticipado que «se procederá a evaluar el riesgo para hacer la recomendación» del Ministerio.

Boca Juniors presentó formalmente el pedido de corredor sanitario en el marco de la pandemia de coronavirus, para poder jugar con el equipo titular ante Banfield, partido programado para mañana a las 20.15 por la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Previamente, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, había señalado en declaraciones a radio La Red que el club de La Ribera no había realizado todavía ningún pedido y que la cartera de Salud estará atenta al tema, al tiempo que consideró que si Boca realizaba hoy la presentación hay tiempo para estudiarlo y aprobarlo.

Vizzotti, quien recibió el escrito de Boca pasadas las 10.30, había expresado que después que Boca presentara el pedido formal «se procederá a evaluar el riesgo para hacer la recomendación de Salud».

«Desde un área absolutamente técnica, la situación es diferente a lo que había pasado con River Plate, cuando había 15 personas positivas», analizó la funcionaria.

«Con esto no digo que lo vamos a autorizar ni que no, lo que digo es que no es lo mismo», añadió, al tiempo que consideró que «formalmente la burbuja no se conservó al salir del estadio» en referencia a Boca y su desempeño en Belo Horizonte.

«Boca no fue de vacaciones a Brasil, son profesionales que fueron a trabajar», sostuvo en referencia al partido por la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro que el «Xeneize» perdió por penales (1-3).

«El aislamiento que se recomendó fue preventivo y lo que vamos a evaluar, como siempre en estos casos, es el riesgo», concluyó Vizzotti.

En tanto, Boca se entrenaba esta mañana en el predio de Casa Amarilla bajo una estricta burbuja sanitaria, a la espera la decisión de la LPF, que al mediodía decidirá si autoriza a jugar este sábado ante Banfield a los futbolistas que estuvieron en Brasil en la eliminación ante el Mineiro.

El cuerpo técnico encabezado por Miguel Ángel Russo y el plantel que estuvo en Brasil abandonaron a las 9.00 el hotel céntrico donde cumplen con el aislamiento y fueron de manera directa a la cancha número uno del predio Pedro Pompilio, en donde la comisión directiva boquense hizo abandonar el predio absolutamente a todos los empleados del club para que no se viole la burbuja sanitaria.

Se trata de la primera práctica del plantel «Xeneixe» tras el partido en Belo Horizonte. Tras el entrenamiento se realizarán los PCR de rigor al plantel y cuerpo técnico.

En tanto, allegados a la dirigencia boquense dijeron a Télam que «lo que el club espera es la autorización del corredor sanitario por parte de las autoridades sanitarias», al tiempo que estiman que «juegan los titulares o de lo contrario Boca no juega y pedirá la postergación».

Fuente: Télam