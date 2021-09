Boca recibe a Defensa y Justicia para seguir escalando posiciones con Battaglia

Será a partir de las 21:00 en La Bombonera con arbitraje de Ariel Penel.

Boca buscará este martes un triunfo que le permita acercarse a la cima cuando se enfrente como local a Defensa y Justicia que perdió algo de terreno en ese objetivo, en un partido correspondiente a la undécima fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se jugará a partir de las 21:00 en el estadio «Alberto J. Armando», contará con el arbitraje de Ariel Penel, quien estará asistido por los jueces de línea Facundo Rodríguez y Adrián Delbarba, y será televisado en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports Premium.

Boca viene de vencer por 2 a 1 a Central en Rosario y el técnico Sebastián Battaglia no podrá contar con Agustín Almendra debido a que el mediocampista sintió una pequeña molestia en un cuádriceps y por precaución tuvo que abandonar la práctica del domingo.

Afortunadamente para el jugador y para todo Boca, los estudios realizados no arrojaron ningún tipo de lesión muscular, pero no jugará y en su lugar Battaglia pondría a Aaron Molinas, mientras que además Diego González ingresará por Cristian Medina.

Por su parte, Defensa y Justicia empató 1 a 1 como local frente a Central Córdoba de Santiago del Estero y luego quedó eliminado de la Copa Argentina al perder por penales frente a Tigre. El entrenador Sebastián Beccacece no dio a conocer el equipo que jugará en la Bombonera, pero se estima que podría no hacer cambios y colocar a los mismos once que empezaron disputando el partido frente al elenco santiagueño.

Las siguientes son las probables formaciones de los equipos y otros detalles del partido:

Boca: Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Agustín Sández; Jorman Campuzano; Diego González, Aaron Molinas, Juan Ramírez; Norberto Briasco y Luis Vázquez. DT: Sebastián Battaglia.

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Hugo Silva, Adonis Frías, Nicolás Tripiccio, Alexis Soto; Francisco Pizzini, Kevin Gutiérrez, Gabriel Hachen, Carlos Rotondi; Walter Bou y Rodrigo Contreras. DT: Sebastián Beccacece.

Estadio: Alberto J. Armando (Boca).

Árbitro: Ariel Penel.

Hora de inicio: 21:00.

TV: Fox Sports Premium.

Fuente: NA