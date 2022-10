Bolsonaro terminó la campaña en Minas Gerais y lanzó 22 promesas para convencer a los indecisos

El presidente y candidato a la reelección de Brasil, Jair Bolsonaro, finalizó su campaña en Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, donde encabezó su clásica caravana en moto, como última actividad masiva antes de enfrentarse a Luiz Inácio Lula Da Silva mañana en la segunda vuelta.

El mandatario brasileño eligió ese escenario para el cierre por el peso simbólico que tiene: el postulante que se impone en Minas, gana la votación general en todo el país. Eso pasó en las últimas ocho elecciones nacionales.

Por esa razón, estuvo cinco veces desde la derrota que sufrió el pasado 2 de octubre y esta actividad fue su sexto paso por el estado antes del balotaje. Su objetivo fue claro, dar vuelta el resultado.

Ataviado con la camiseta verde amarela de la Selección de Brasil -la que utilizó en casi todas las actividades de campaña- y con guantes de cuero negros, Bolsonaro se puso al frente de la multitudinaria caravana que lo acompañó en su último día antes de la definición en las casillas de votación.

– Belo Horizonte/MG.

– Presidente Jair Bolsonaro.

– Obrigado Minas Gerais.

– Sábado, 29/outubro.

– Os vovôs, as vovós e os nossos jovens serão decisivos amanhã, assim como as tias do zap. pic.twitter.com/3b8F59v0Wv

— Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) October 29, 2022