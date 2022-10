Bombazo: ¿Messi vuelve al Barcelona en 2023?

Una periodista argentina vinculada al periodismo de España lanzó la bomba del retorno en 2023, pero instantes más tarde desde el entorno del jugador desmintieron la información.

Los rumores de un posible retorno de Lionel Messi a Barcelona fueron creciendo en los últimos días, pero este martes, el mundo del fútbol entró en una revolución cuando la periodista argentina Verónica Brunatti aseguró que retornará a la entidad catalana a mediados de 2023.

«1 de julio de 2023, Lionel Messi será jugador del Barça», escribió Brunatti en su cuenta oficial de Twitter y rápidamente la publicación generó conmoción en Argentina, España y Francia.

La información, que circuló de forma inmediata en las en las redes sociales y tuvo mayor repercusión en los tres países donde el futuro de Messi se sigue con especial atención, generó muchas expectativas en tierras catalanas.

Esta noticia llegó un día después de que el entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, hiciera hincapié en Messi y con cautela le dejó -una vez más- las puertas abiertas para que vuelva a la entidad que lo tiene como el máximo ídolo de su historia.

«Vamos a ver cómo se da, creo que no es momento de hablar. Quiero mucho a Leo, es un amigo, le deseo todo lo mejor, el Barcelona es su casa. Pero creo que no es momento de hablar de Leo, no le hacemos un favor. Que esté tranquilo, que esté disfrutando en París», sentenció.

Este no fue el único indicio que hubo en el último tiempo, ya que hace unos meses fue el presidente Joan Laporta, quien carga sobre sus hombros la salida del astro de la Selección argentina, deslizó: «Espero y deseo que el capitulo Messi no haya terminado aún en el Barca. Es nuestra responsabilidad conseguir que ese capitulo abierto, porque no está cerrado, tenga un momento en el que se pueda hacer como se debía haber hecho y tenga un final más esplendoroso de lo que fue».

En tanto, desde el entorno del futbolista de 35 años negaron un acuerdo con el Barcelona y aseguraron que la información que publicó Brunatti, se originó desde el club. Además, destacaron que el París Saint-Germain insistirá de gran manera para extender su vínculo.

Desde el entorno de Leo Messi niegan un acuerdo con Barcelona. La información surgió desde el club.

Lo cierto es que en Barcelona lo esperan con los brazos abiertos al jugador más influyente de su historia, en el que seguramente deberán pulirse muchos detalles hasta una posible vuelta. Mientras tanto, en Francia se generó mucha preocupación sobre la situación de Messi porque le queda un año de contrato con el PSG y luego tendrá que decidir qué quiere hacer con su carrera.

Además, el asesor deportivo del club parisino, Luis Campos, destacó hace algunos días que su intención y la de la entidad es ofrecerle un nuevo contrato al capitán de la Selección argentina, el cual lo ligue hasta 2024 con opción de extenderlo por otra temporada -junio de 2025-, a cambio de 30 millones de euros anuales.

