Camilo presenta «Kesi remix» junto a Shawn Mendes

El artista colombiano Camilo estrenó su nuevo single “KESI remix” de su más reciente álbum «Mis manos» con la colaboración de Shawn Mendes.

La unión entre ambos artistas surgió de la admiración entre ellos y de un mensaje directo de parte de Mendes a Camilo expresando lo mucho que le gustaba “KESI”. A los pocos días, el canadiense grabó sus versos en inglés y español mientras que Camilo regrabó su parte. El resultado promete convertirse un himno y en otro éxito radial para ambas estrellas de la música.

“KESI” es una de mis canciones favoritas de todo mi repertorio. Nunca pensé en hacerle un remix hasta que unos de mis artistas preferidos, Shawn Mendes, me lo propuso directamente. Siendo un gran fan de su música, la pura idea de escucharlo cantando en español es algo que me hacía mucha ilusión. El hecho de que él decidiera cantar en nuestro idioma por primera vez en su carrera en una canción conmigo es uno de los honores más grandes que he tenido en mi trayectoria como artista. Es una canción llena de vida, sonrisas, energía y felicidad contagiosa como ninguna otra y la amistad que nos une es tan honesta y cercana que anima y le da espíritu a esta colaboración,” expresó Camilo.

Las voces de ambos brillan al ritmo de la Champeta, género originario de Cartagena, Colombia, que cabe destacar, es la primera colaboración en español de Mendes en su exitosa carrera.

“KESI” forma parte del álbum doble platino Mis Manos, segunda producción discográfica de Camilo, quien para el lanzamiento mundial grabó un visual de la canción el pasado mes de marzo y se convirtió en un éxito a pocas horas, generando más de 38 millones de vistas en YouTube.

Haciendo eco del sentimiento de Camilo, Mendes declaró: “Mi parte favorita de trabajar con Camilo es estar a su alrededor, su energía es contagiosa y hermosa. Cuando nos conocimos hubo un clic inmediato, y siento que es mucho más fácil trabajar con alguien una vez que sientes que eres amigo de ellos. Te emocionas mucho más con el lanzamiento”.

Actualmente, Camilo se encuentra recorriendo España con su completamente vendido Mis Manos Tour, el cual dio inicio el pasado 7 de julio con conciertos masivos en Murcia, Valencia Chiclana de la Frontera (Cadiz), Benicassim y que continuará esta semana en Santiago de Compostela y tres conciertos en el afamado Starlite de Marbella, que cabe destacar, lo convierte en el primer artista internacional en agotar tres noches consecutivas en dicho recinto.

A continuación les compartimos este lanzamiento:

Fuente: cmtv