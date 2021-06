«Casualidad», la colaboración de Sofía Reyes y Pedro Capó

No es casualidad que dos grandes talentos como Sofía Reyes y Pedro Capó se junten para gestar su nuevo sencillo llamado “Casualidad”.

Esta composición fue escrita por Sofía, junto con Jon Leone, Nicole Zignago, Daremola y el mismo Pedro Capó.

En palabras de la artista: “Yo no creo en casualidades y me gusta pensar en que el universo siempre está a nuestro favor. Qué bonito poder ver y disfrutar estas casualidades, ya que es lo que tenemos en ese momento. Esta canción habla de eso, de dos personas que se encuentran y no tienen miedo a lo que pase después… para mí eso es vida”, expresó Sofía.

La dirección del video musical estuvo a cargo del reconocido director colombiano Gustavo Camacho (de la productora Mastermind Entertainment).

El video fue filmado en Miami, en donde cargado de coloridas escenas se pudo constatar la profesionalidad y buena química que hay entre ambos artistas.

A continuación les compartimos el videoclip de «Casualidad»:

Fuente: cmtv