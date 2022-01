Chano le dio su número de teléfono a sus fans y recibió más de 50 mil mensajes

El artista se comprometió a charlar con todos los que le manden un mensaje. “Siempre contás conmigo”.

Santiago «Chano» Moreno Charpentier vive uno de los mejores momentos de su carrera luego del incidente en donde casi pierde la vida hace algunos meses. Desde ese momento, lo único que hace es agradecer y pedir perdón por todos los errores que cometió.

Por este motivo, el artista decidió dar a conocer su número de teléfono para poder conversar con sus fans: “Cuando te sientas sol@ y cuando no, siempre contás conmigo. Besos”, twitteó. Pese a que la noticia sorprendió a todos, él ya había comunicado en sus redes sociales que pronto daría a conocer su número de celular “para que me agreguen a grupos de WhatsApp y pinten videollamadas a cualquier hora”.

Su estado actual de WhatsApp es “Bancándote en todas” y miles de fans no dejaron pasar el momento. Horas más tarde, el cantante grabó un video en que menciona que recibió casi 50 mil mensajes y que muchos tuvieron la oportunidad de escuchar lo mientras tocaba el piano en el que cantaba temas conocidos de Tan Biónica y como solista.

“Con el correr de las horas me di cuenta de que este no era un servicio mío para ustedes, si no que yo estaba recibiendo la mejor parte, porque necesitaba hacer esto para ser mejor persona”, expresó Chano en el video que subió a redes.

El 4 de noviembre, tres meses después del tiro que recibió luego de un ataque psiquiátrico, Chano dio su primer show en el día conocido como el del “Piberio Biónico” en el Luna Park ante miles de fans. Luego de esa fecha, comenzó a realizar diversos shows en distintos puntos del país y dentro de poco comenzará su tour.

Antes de que comience el show, el cantante agarró el micrófono y aprovechó el momento para decir unas palabras frente a todos: “Les quiero pedir perdón por preocuparlos, a mi familia, a todo el mundo… Les prometo que voy a cambiar. Esta vez sí. En serio, amigos. Los que escribimos somos lamentablemente autobiográficos… Yo no sé si lo mejor está por venir, pero me conviene pensarlo así. Cuando nos ponemos autocompasivos y en víctimas, creemos que tenemos derecho de vivir mal y a pasarla como el orto”.

Fuente: NA