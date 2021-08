Científicos irlandeses estudian bloquear el ingreso del coronavirus en las membranas mucosas

Expertos del Trinity College (Dublin), analizan como prevenir el Covid-19 con vacunas capaces de bloquearlo mediante la activación de la respuestas inmune en su principal vía de ingreso al cuerpo.

Científicos irlandeses del Trinity College de Dublín estudian bloquear el Sars CoV-2 con vacunas que sean capaces de bloquearlo mediante la activación de la respuestas inmune en su principal vía de ingreso al cuerpo humano, las membranas mucosas.

El estudio, publicado en la revista «Nature», fue llevado adelante por los científicos Ed Lavelle y Ross Ward, quienes desarrollaron una estrategia consistente en un ataque al coronavirus ni bien accede al organismo, mediante vacunas específicas que activen la respuesta inmune en las membranas mucosas.

Great to see this in print. Thanks to Yvonne Bordon for her expert guidance throughout the process. https://t.co/TtD2vzA32T

— Ed Lavelle (@EdLavellee) July 26, 2021