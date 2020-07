Clínica privada de Chaco inyectó a paciente plasma convaleciente y ahora quieren cobrarle 10 mil pesos

Catalina tiene a su hijo internado en grave estado por coronavirus en una clínica privada del Chaco. Contó que lo trataron con plasma y luego le informaron que debía pagar 10 mil pesos.

«No sé si es comercializar, pero tengo dudas. Mi hijo internado estuvo grave en un privado del Chaco y le pusieron plasma. De un comienzo le dijeron que salía 10mil pesos», indicó Catalina.

«Cuando uno tiene un enfermo de esas características y dice ‘pago lo que tengo, alguien me ayudará’ pero también quiero saber cuál es la realidad del caso, Si realmente hay que pagar o porque es una clínica privada se tiene que abonar y cuando es publica no», manifestó.

«Mi hijo no sabía, estaba mareado por todas estas cosas, no es fácil estar en una terapia. Le dieron a mi nuera una dirección para que vaya a pagar, no sé si en el Banco de Sangre o en qué lugar», contó.

«No denuncié, estoy planteando la duda de saber si eso se paga o no», remarcó Catalina.

El fin de semana pasado, en Equipo de Noticias por 13 Max Televisón, Julio Wacjman, periodista de Chaco, indicó que en su provincia le advirtieron por la venta de plasma para tratar de coronavirus por parte de laboratorios chaqueños.

«Ya hay comentarios que están cobrando. No quiero dar nombre, pero es para que empiecen a investigar», aseguró el periodista.

«Hoy me terminan de decir que el plasma se comienza a vender a 10 mil pesos el sachet», agregó