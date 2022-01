Colaboración de Mau y Ricky con Eladio Carrion

Mau y Ricky arrancan este 2022 con su nuevo single “No Puede Ser” con Eladio Carrion. En este tema, los hermanos venezolanos se apoderan de un parque de diversiones en el video musical y junto al rapero puertorriqueño Eladio Carrion nos traen una nueva fusión de ritmos y sonidos que te volarán la cabeza. Los Montaner continúan siendo la vanguardia del pop urbano latino que rompe esquemas en el género y en esta ocasión nos llevan hacia la música electrónica. Este nuevo lanzamiento llega después de un exitoso año y los diversos logros que alcanzaron.

“No Puede Ser” con Eladio Carrion es el primer single de Mau y Ricky para el 2022 con el cual le dan a su sonido pop latino urbano una actualización electrónica. En esta canción los hermanos cantan sobre un corazón roto que no pueden olvidar y junto a Eladio Carrion que le inyecta poderosas rimas al tema reiteran sus sentimientos acerca de haber sido perseguidos por un viejo romance que no pueden superar. Esta refrescante colaboración fue producida por Johnny Julca en Miami.

El video musical de “No Puede Ser” con Eladio Carrion fue filmado en San Diego por Stillz , con quién Mau y Ricky ya han colaborado anteriormente y quien también ha trabajado con artistas como Bad Bunny, Snoop Dogg, Lil Wayne, Jaden Smith, J Balvin entre otros. En este trabajo audiovisual podemos ver a Mau y Ricky visitando un oscuro y siniestro parque de diversiones, aprovechando las atracciones y las montañas rusas, acto seguido Eladio Carrion los llama con un guiño cómico que rompe la tensión del vídeo excusándose por no poder asistir porque su perrito está enfermo, aunque realmente está comiendo pizza en un tejado. El video surrealista de Mau y Ricky termina con un tétrico payaso persiguiéndolos por el parque.

Los éxitos recientes de Mau y Ricky incluyen “Mal Acostumbrao” con Maria Becerra, cuya canción pop urbana acumula casi 100 millones de reproducciones en plataformas digitales. Anteriormente Mau y Ricky iniciaron una nueva era en su carrera con “3 de La Mañana” apostando por una fusión de rock junto a Sebastián Yatra y Mora.

Compartimos «No puede ser» a continuación:

Fuente: CMTV