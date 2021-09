Comienza el sueño: Messi tendrá su estreno con el PSG en la Champions League

El futbolista argentino será titular del conjunto francés que visitará al Brujas de Bélgica. El encuentro comenzará a partir de las 16.

El futbolista Lionel Messi debutará como titular en el primer equipo del París Saint-Germain (PSG) que visitará al Brujas de Bélgica en el primer partido del Grupo A de la Champions League. El encuentro se llevará a cabo desde las 16:00 (hora argentina) en el Jan Breydel Stadium con arbitraje del suizo Sandro Scharer y además de Messi el elenco francés tendría en sus filas a los mediocampistas Leandro Paredes y Ángel Di María.

La probable formación del PSG que colocaría el técnico Mauricio Pochettino sería: Keylor Navas; Achraf Hakimi, Marquinhos, Presnel Kimpembé, Abdou Diallo; Ander Herrera, Leandro Paredes o Danilo Pereira, Ángel Di María o Georginio Wijnaldum; Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar.

La jornada tendrá otros partidos entre los que se destaca el que protagonizarán el Inter de Italia con Lautaro Martínez en el once inicial y el Real Madrid de España por el Grupo D y que se jugará a las 16:00. Además se jugarán: Liverpool de Inglaterra-Milan de Italia (Grupo B, 16:00); Manchester City-Leipzig de Alemania (Grupo A, 16.00); Atlético Madrid de España-Porto de Portugal (Grupo B, 16.00); Besiktas de Turquía-Borussia Dortmund de Alemania (Grupo C, 13.45) y Sporting Lisboa de Portugal-Ajax de Países Bajos (Grupo C, 13:45); Sheriff de Moldavia-Shakhtar de Ucrania (Grupo D, 13.45).

Fuente: Noticias Argentinas