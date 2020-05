COMUNICADO OFICIAL

Tres personas aisladas por síntomas febriles en la localidad

El Comité de Emergencia Sanitaria (C.E.S.) de Santa Rosa informa a la comunidad sobre el procedimiento realizado este mediodía, ante la presencia de un Policía Federal que regresaba a la capital correntina con síntomas febriles. El efectivo, un hermano y su padre, fueron aislados por prevención y se realizaron todas las diligencias correspondientes.

Se trata de un agente de la Delegación Corrientes de Policía Federal oriundo de Santa Rosa, residiendo en la ciudad Capital por motivos laborales, pero asiduamente regresando siempre a su localidad natal por el vínculo familiar.

En horas del mediodía del domingo a su regreso y pasando por el Control I, sito en barrio San José Obrero, le detectaron fiebre (38,3°C) sin síntomas respiratorios. De inmediato se dio aviso y comenzaron a hacer las averiguaciones correspondientes junto a la Policía de Corrientes, distrito S.R, y además se trasladó a esta persona, su hermano y padre al futuro nuevo hospital, preparado como centro de aislamiento por el C.E.S. ante estas circunstancias.

Asimismo en articulación con el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Corrientes, la Dra. Angelina Bobadilla, Directora de Epidemiología, se recibieron todas las recomendaciones y se procedió al respecto.

Tratándose de una persona sin antecedentes de viaje a otros puntos del país y al no haber tenido contacto estrecho con casos positivos, pueda ser tratado como un cuadro febril -sin síntomas asociados-, el policía y su hermano regresaron a la ciudad capitalina y sus datos fueron elevados a Epidemiología de la Provincia para continuar articulando su tratamiento y evaluación correspondientemente, mientras que, los familiares se mantendrán aislados por precaución y con la atención del C.E.S.

Es importante resaltar que al tratarse de fiebre y no tener otros síntomas respiratorios, no se pueden aventurar diagnósticos, por lo cual, se toman todas las precauciones y según la evolución del paciente, se decide la realización o no del hisopado para descartar COVID-19.

Se aclara además ante la preocupación de los vecinos, que en todo momento se trabajó con el Comité de Crisis provincial con las consultas pertinentes al caso, y como tal, el personal de salud debe acudir con toda la protección de vida.

Vale señalar también, que este efectivo policial fue operado hace un tiempo de vesícula, y sufre habitualmente de malestares digestivos.

Al mismo tiempo, desde el C.E.S. se lleva tranquilidad a toda la comunidad santarroseña, ya que se continuará trabajando de la misma forma con las medidas preventivas y todas las restricciones en accesos a la ciudad para evitar la propagación del Coronavirus, más la lucha contra el dengue.