Con eje en la recuperación post pandemia, el nuevo gabinete se reunió durante casi tres horas

Encabezado por el jefe de gabinete, el encuentro inició 7:30 y contó con la participación de los veinte ministros. El encuentro se repetirá cada 15 días.

A tres días de su asunción, el jefe de Gabinete Juan Manzur inició la primera reunión del gabinete nacional, celebrada en el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno. El encuentro se extendió durante casi tres horas y contó con la presencia de los veinte ministros del gabinete. Modificando el esquema de trabajo que regía hasta el momento, el exgobernador de Tucumán ingresó a Casa Rosada a siete minutos de las siete de la mañana, siendo el primero del gabinete, y con la intención de dar comienzo al encuentro media hora después.

En la misma línea, el exgobernador de Tucumán protagonizó este martes a las 8:30 su primera conferencia de prensa junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti para brindar los anuncios de las nuevas aperturas sanitarias. Una vez finalizada la reunión, los ministros al frente de las carteras de Salud; de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; de Defensa, Jorge Taiana y de transporte, Alexis Guerrera brindaron una rueda de prensa en el patio de Casa Rosada.

La ministra, Carla Vizzotti declaró el encuentro tuvo como objetivo fortalecer las estrategias de trabajo, en relación a la gestión de la pandemia, y «de cara a lo que viene». «Desde el Ministerio de Salud venimos articulando con el resto de los ministerios, y cada paso que se da se toma en función de la situación epidemiológica, de la evidencia científica, y del consenso con expertos con las 24 jurisdicciones», afirmó. «La pandemia no terminó», declaró la ministra, y agregó: «Estamos ante una situación epidemiológica que fundamenta las medidas que se tomaron. La no obligatoriedad de barbijos es justamente eso, que no es obligatorio, no es que se recomienda no usarlo».

Por su parte, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación aseguró que fue una reunión “doblemente útil”, ya que les permitió a los funcionarios recién asumidos “comprender” los avances que se han hecho al momento, y “rectificar” la labor en los meses que se vienen. Filmus destacó se trató temas de suma urgencia como el crecimiento de la economía, la necesidad de «atender» a los sectores «más vulnerables», la importancia de trabajar en la vuelta de los chicos a la escuela y el potenciamiento de la obra pública.

Desde otro punto de vista, el ministro Alexis Guerrera afirmó que la pandemia ha dificultado la gestión del gobierno, y acentuó que la reunión convocada por el jefe de gabinete “marcó una nueva etapa” para iniciar el trabajo con “más libertad”. “Esta reunión de hoy fue importante porque nos pone en un trabajo no solamente de cara a las elecciones, sino que nos obliga a pensar cómo nos preparamos para la post pandemia”, definió.

El jefe de Gabinete inició el encuentro acompañado de los dos hombres más cuestionados de la semana: el ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro y el de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero. Otro de los que participó de la rueda de declaraciones fue Jorge Taiana, quien declaró que el jefe de gabinete, Juan Manzur solicitó a los ministros que se trabaje en equipo, a través del intercambio y la articulación. “Estamos en una etapa en la que tenemos que gestionar, y seguir en el sendero de la recuperación económica”, afirmó.

Consultado por las denuncias de fraude realizadas por la oposición, el ministro declaró: “Desde las PASO del 2019, Juntos viene hablando de la alerta al fraude. Las elecciones en argentina son limpias, transparentes y claras”, afirmó, y añadió: “Es un tema que están tomando los sectores conservadores para cuestionar la voluntad popular, el mensaje que está detrás de eso es descalificar el voto popular”. Y para finalizar, concluyó: “Los que cuestionan el voto popular y la transparencia en la argentina cuestionan la fortaleza de la democracia”.

De la reunión participaron los titulares de las carteras de Educación, Jaime Perczyk; de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; de Seguridad, Aníbal Fernández; de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez; de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié; de Cultura, Tristán Bauer; de Defensa, Jorge Taiana; de Economía, Martín Guzmán; y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

También estuvieron presentes los ministros de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria; Desarrollo Social, Juan Zabaleta; de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Salud, Carla Vizzotti; de Trabajo; Claudio Moroni; de Transporte, Alexis Guerrera y de Turismo y Deportes, Matías Lammens. Por su parte, el Secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz y el Secretario de Comunicación y Prensa, Juan Ross están presentes del encuentro. Previo al inicio del encuentro, Manzur mantuvo una reunión con el Ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

Fuente: NA