CONCIENTIZACIÓN Y PREVENCIÓN

El municipio regula y limita acceso de vecinos a los comercios locales

A través de Resolución N° 348/2020, el Intendente Pedro José Maidana llama a la reflexión a los vecinos y solicita a los comercios, una extrema precaución en la atención al público. Al mismo tiempo, limita la atención a los ciudadanos de una persona por familia con la previa aplicación del alcohol en gel, evitando la concentración masiva dentro de un local. El objetivo de esta medida, es prevenir la salud y evitar la propagación del Coronavirus.

Esta notificación fue enviada correspondiente en el día de la fecha a los comercios de mayor concentración de la ciudad, los casos de supermecados, mini mercados, carnicerías, panaderías, mueblerías y es válida para locales comerciales de todos los rubros que agrupen a más de una persona.

La misma contempla y reitera que están prohibidas las reuniones de personas en espacios públicos, plazas o plazoletas; como también la realización de todo evento social como ser bautismos, cumpleaños, casamientos, etc.; y además, que están suspendidas todas las actividades deportivas tanto, en el polideportivo municipal, locales privados y playones privados.

Es importante resaltar, que ante el incumplimiento de estas medidas, el Ejecutivo Municipal podrá requerir la ayuda de la fuerza pública, a fin de hacerlas cumplir.

IMPORTANTE

Cumplir con las medidas preventivas que recomienda la OMS permaneciendo en sus casas y manteniendo la higiene personal: lavándose las manos con frecuencia, no llevar la mano a la cara, no compartiendo el mate, estornudando en el pliegue del codo, evitando lugares de mucha concentración y no saludar con besos, manos, abrazos, etc.-

ATENCION

Por otra parte, se recuerda que si un vecino presenta síntomas consistentes con el Coronavirus, podrá llamar al número 3782- 502138 donde un equipo de salud del municipio dependiente de la Secretaría de Coordinación de Políticas Sociales y Territoriales, los estará asistiendo.