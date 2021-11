Conmoción en el mundo del boxeo: un pugilista de Zimbabue murió tras recibir un feroz KO

Taurai Zimunya, boxeador oriundo de Zimbabue de 24 años, murió por una hemorragia cerebral tras haber recibido una feroz paliza por parte de su compatriota Tinashe Majoni en una pelea que se disputó en Harare, la capital de ese país africano.

El joven boxeador falleció el lunes a causa de un nocaut que recibió el sábado. En el video, que se viralizó en redes sociales, se observa cómo Zimunya es golpeado brutalmente por su rival en el ring sin que el árbitro detuviera la pelea.

La seguidilla de golpes que acabaron con Zimunya ocurrieron en el tercer round de seis que estaban planeados, en el marco de un certamen denominado «Ascenso de campeones».

TRAGIC: A boxer has died after a referee failed to stop a fight where he was visibly unable to continue. Taurai Zimunya, 24, was hospitalised at Parirenyatwa Hospital following the non-title bout in Borrowdale on Sunday. The boxing board said it was «shaken» by the incident pic.twitter.com/OpkTbKMw8v

— ZimLive (@zimlive) November 1, 2021