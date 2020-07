Controles: Penitenciario fue demorado por cruzar al Chaco para comprar un auto

Un agente del Servicio Penitenciario Provincial quedó demorado en el control de acceso al puente General Belgrano luego de cruzar al Chaco, supuestamente para adquirir un auto.

El sujeto fue a la vecina provincia en moto, y es todo un misterio cómo logró superar todos los controles para ir a la capital chaqueña sin permiso alguno.

Ayer a la tarde casi noche fue interceptado en el control correntino, donde permanece demorado.

“La persona involucrada está a la espera del permiso para ingresar a la provincia, como cualquier persona que quiere hacerlo. Está acá desde anoche. Solicitó el permiso pero aún no está autorizado y no podemos permitirle el ingreso. Si no se le otorga no podrá ingresar”, informó el comisario general Darío García, Director General de Seguridad Vial.

Sobre las consecuencias que tendría la actividad que tiene ésta persona, dijo: “Eso es algo q deberá resolverlo administrativamente y tal vez judicialmente. Podría caberle alguna sanción, pero hoy no pasa por nosotros analizar esa circunstancia”.

“Argumentó que fue a una actividad particular y que desconocía que tenía que pedir el permiso para cruzar el puente. Su permiso está en revisión. Es una situación delicada para él, pero le pasa a muchos”, sostuvo García.