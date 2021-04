Cordobesa denunció que figura vacunada en Chaco sin estarlo

«Me dijeron que había otras personas con el mismo problema, me sugirieron que haga una captura de pantalla, pero no saben cómo solucionarlo», contó la joven de 29 años.

Una joven que vive en la ciudad cordobesa de Villa María denunció que le notificaron que fue vacunada en Chacho cuando no lo está.

«Me bajé la aplicación Mi Argentina porque ahora el carné de conducir está allí, no le di bolilla porque pensé que era una propaganda y luego me di cuenta que decía que estaba vacunada», contó Josefina López.

La mujer tiene 29 años y no está en el grupo prioritario ya que es instructora de gimnasia.

«Pasaron unos días y fui al centro cívico de Villa María y me dijeron que había otras personas con el mismo problema, me sugirieron que haga una captura de pantalla, pero no saben cómo solucionarlo», sostuvo.

En declaraciones a medios locales, añadió: «La han usado (a la dosis) porque esta aplicación te hace validar todos tus datos: mail, documento, todo, me decía que mi última vacuna antigripal fue en 2016 y eso coincide»

Josefina está preocupada porque no quiere enfrentar una eventual causa por el tema y además por su futura inoculación: «Vaya a saber si cuando nos toque vacunarnos podremos».

Fuente: TelefeNoticias