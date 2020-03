Coronavirus: Nación ayuda a Corrientes con 600 millones

Gustavo Valdés fue otro gobernador opositor que se llevó una recompensa de Nación. El mandatario radical de Corrientes, recibirá $586.712.034 para cerrar su balance previsional. El Gobierno Nacional enviará $18 mil millones a seis provincias para que apoyen la cuarentena contra el coronavirus.

Serán enviados por Anses en doce cuotas para financiar sus sistemas previsionales. Casi $8 mil millones serán para Córdoba. Las otras más favorecidas Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos.

El más beneficiado fue Juan Schiaretti de Córdoba, que recibirá $7.399.425.675 en doce cuotas de $616.618.806. Omar Perotti garantizó $4.642.482.569 para Santa Fe con el mismo prorrateo; y Gustavo Bordet $ 4.065.563.201 a Entre Ríos.

Otro opositor que se llevó recompensa fue el radical Gustavo Valdés de Corrientes, con $586.712.034, para cerrar su balance previsional. Los otros favorecidos fueron La Pampa con $962.272.801,75; y Formosa con $951.350.376.

La crisis financiera dejó este compromiso pendiente y los gobernadores encontraron la reunión por el coronavirus la mejor ocasión para saldarlo.

ERA PREVISIBLE

Las varias horas que duró la reunión entre los gobernadores y Alberto Fernández en la quinta de Olivos no se restringió a confirmar el estado de cuarentena para combatir el coronavirus, sino que dedicó un buen tiempo a los reclamos por fondos que las provincias siempre llevan a sus cumbres presidenciales.

El justificativo, en este caso, no fueron sólo las cuentas pendientes sino la dramática caída de la recaudación que habrá por el freno a la actividad económica y derivará en una drástica reducción de la Coparticipación Federal que la Nación gira a las provincias.

Con ese dato, seis gobernadores lograron que Alberto se comprometa a girar 18 mil millones de pesos del Anses a sus cajas previsionales para que puedan pagarles a sus jubilados en tiempo y forma. La resolución del organismo fue publicada en la madrugada del viernes en el Boletín Oficial, junto al decreto que ordenó cuarentena general, y calcula que ese monto representa el rojo provisional de las 13 provincias con sistema propio, aunque muchas no registraron pérdidas y no se llevan nada.

Las provincias con fondos previsionales propios piden siempre que la Nación financie sus déficits. Macri se los prometió y no siempre cumplió. Alberto Fernández pagará en 12 cuotas.

Se trata de una histórica compensación que reclaman los gobernadores que no transfirieron su sistema a Anses como los demás y afrontan sus pérdidas con recursos propios.

Acorralaron a Mauricio Macri en 2016, cuando los necesitaba para sancionar el blanqueo, y lograron una compensación mensual que al menos garantice un equilibrio si tuvieran un sistema similar al de Anses. Muchas provincias pagan jubilaciones más altas.

Un dato fue que muchas provincias oficialistas con caja jubilatoria propia no fueron incluidas entre las beneficiarias, como Santa Cruz, Buenos Aires, Chaco, las dos últimas de las más afectas por el brote de coronavirus. No registraron pérdidas en 2019. No se llevan nada.