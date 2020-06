Corrientes: Confirmaron un nuevo caso de coronavirus positivo en Saladas

El Gobierno de la Provincia informó que de acuerdo al último parte epidemiológico dado a conocer, se ha registrado un nuevo caso de Coronavirus-Covid-19 positivo, se trata de una persona que reside en la localidad de Saladas y que mantuvo contacto estrecho con otro positivo del lugar. Se acumulan de esta manera 116 casos positivos a la fecha, de los cuales se han recuperado 102 personas que fueron dadas de alta. Continúan activos 14 casos positivos, dos de ellas se encuentran internados en el hospital Llano en estado clínico estable, las otras 12 permanecen aisladas en sus domicilios en buen estado de Salud, las recientes cinco altas corresponden a personas que residen en Capital.

Hay dos sospechosos internados uno en el Juan Pablo II y otro en el hospital Llano, ambos en estado clínico estable. Se hallan en aislamiento preventivo obligatorio 1860 personas, han concluido esa condición de aislamiento a la fecha 9949 personas.

El Comité de Crisis, insiste a la población que es necesario salir a la vía pública para cumplir con sus actividades necesarias y autorizadas, en los lugares correspondientes, trabajo, caminatas, movilización en bicicleta etc., usar barbijo, mantener el distanciamiento obligatorio, no generar aglomeraciones y acatar las medidas de higiene, dado que si bien en Corrientes no hay circulación comunitaria del virus, en provincias cercanas y a nivel central del país, este es un periodo que muestra un muy alto nivel de contagios.

