Corrientes: Denunció a su ex por brutal ataque en la puerta de su casa

Una chica publicó en las redes sociales imágenes que muestran la magnitud de los golpes por los que acusó a su exnovio, quien tendría 17 años. Afirmó que terminó desmayada a raíz de la agresión, con fisuras en una mano y puntos en la boca. Deberán practicarle otros estudios médicos. En un grave hecho de violencia de género denunciado en la madrugada de ayer en Bella Vista, una chica acusó a su exnovio, un menor de 17 años que ya se halla a disposición de la Justicia por lo ocurrido, a partir del ingreso de la joven al hospital local.

En las redes sociales, la mujer -que tendría 21 años- expresó ayer: “Quiero contar lo que me pasó anoche. Fue una discusión normal, en realidad yo quería hablar con él por el problema que estaba pasando en su casa para ayudarlo y terminé saliendo así. Yo entré con él a su casa luego salí porque ya me buscaban”, señaló la chica, quien al parecer había llamado a su hermano para que la buscara.

Añadió que “se molestó. Me dijo que no confío en él y me terminó echando de su casa y luego me siguió, discutimos en la esquina. Me agarró del brazo, discutimos, quiso que vaya a hablar con él dentro de su casa. Le dije que no, que no iba a entrar; que si quería que salga”, detalló.

Agregó que le solicitó entonces que cerrara el portón de su casa “para hablar afuera tranquilos”, tras lo cual contó que “estaba arrimando para cerrar, me doy vuelta hacía la calle San Juan y ahí llegó por detrás y me empujó. Es claro que me hizo algo más para que me desmaye, por los golpes o caídas”, advirtió.

Planteó que desconoce el tiempo en que estuvo así y luego “me desperté cuando una chica y los vecinos ya me estaban ayudando”, tras lo cual describió las lesiones que presenta: “Tengo la mano fisurada, dos puntos en la boca, tengo que hacerme radiografías de los dientes, tengo raspones en el pecho, la cara desfigurada”.

En el hecho denunciado a las 7 de ayer, tomó intervención personal policial de la Comisaría de la Mujer de Bella Vista, con intervención de Fiscalía y el Juzgado en turno, que ya ordenó pericias y otras actuaciones.