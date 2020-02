Corrientes: hombre juntó a sus amigos y golpeó en patota a la actual pareja de su ex novia

En el día de ayer personal de la División Investigaciones de la Metropolitana realizo la detención de tres sujetos y al secuestro de un auto. El personal policial además, ratificó que la situación fue planeada por uno de los hombres y que también robaron un celular. Todos los detalles en la nota.

El hecho se habría dado días atrás cuando tres sujetos abordaron a otro en la calle y comenzaron a golpearlo y le robaron el celular. La Policía constató que no se trató de un simple robo, si no que uno de los hombres había planeado el ataque para vengarse porque es la actual pareja de su ex novia.

El celoso solo queria vengarse pero sus complices aprovecharon la ocasión y se llevaron el celular del joven lo que transformo la causa caratulada lesiones y robo. Cámaras de seguridad grabaron la situación, a los ladrones y el auto en el que huyeron, por lo que luego de analizar las imágenes los detectives lograron identificarlos y luego detenerlos.