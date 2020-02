Corrientes: Policía salvó a una familia a punto de ahogarse en medio del temporal

Manuel Nosmor, Comisario Inspector Jefe del PRIAR de Esquina dialogó con el colega Eduardo Schweizer sobre un impactante hecho vivido este martes durante las intensas lluvias.

«Estaba entrando agua a su casa, en ese momento llamo al móvil de un vecino para llegar al lugar», comentó el policía.»

En el paraje Malvinas, junto a un acompañante, ingresó a una precaria casa para rescatar a una familia.

«Llegamos a la madrugada. En el lugar viven hombre discapacitado con su señora, su hija y el marido y tres nietos.

«Primero retiramos al señor Fernandez, dueño de casa. Luego la señora se retira con su hija en brazos. En un momento se le cae un hijo», expresó.

«Se me escapa, se me escapa», me decía la señora», recordó Manuel Mosnor. «Le agarró a la señora y le alzó para que no se ahogue», indicó.

«En ese momento se larga la tormenta», relató emocionado el efectivo policial. «Lo que era fuerte era la lluvia y el viento», precisó.

«Los llevamos a los 7 a la Escuela 627 de Esquina. Les dimos tres colchones y frazadas para que pasen la noche sin frió», comentó el efectivo para agrandar aún más su noble gesto.