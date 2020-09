Corrientes registró 47 contagios de Covid en las últimas 24 horas

El parte epidemiológico de la Provincia dio cuenta de que nuevamente se superó los cuarenta contagios en las últimas 24 horas, en la oportunidad son 47, de ellos 26 corresponden a personas que residen en Capital, 12 en San Roque, 1 en Ituzaingó, 2 de Empedrado, 3 de Monte Caseros, 2 de Bella Vista y 1 de Paso de Los Libres. De esta manera se acumulan a la fecha 881 casos positivos de los cuales se han recuperado 536 personas que fueron dadas de alta. Se encuentran activos a la fecha 331 positivos de los cuales 36 estan internados en el hospital de Campaña, 185 positivos activos corresponden a Capital, 13 a Santo Tomé, 18 a Bella Vista, 5 Paso de los Libres, 84 San Roque, 1 Esquina, 3 Empedrado, 7 Ituzaingó, 7 Mantilla, 4 Concepción, 1 de Tabay y tres de Monte Caseros. Han fallecido a la fecha catorce personas, once de ellas corresponden a Capital, una Paso de los Libres, una a San Roque y una a Ituzaingó. Se encuentran en aislamiento preventivo obligatorio 2420 personas y han concluido esa condición de aislamiento 22114 personas.

El Comité de Crisis, consigna que, si bien es un momento de elevados números de contagios en la provincia, la situación es preocupante pero está controlada, y para que no se incrementen los casos, es muy importante el accionare de la población. Por lo que recomienda no salir de los hogares sino es por cuestiones fundamentales, cumplir con las medidas de higiene, usar barbijo, mantener la distancia de persona a persona, no generar aglomeraciones, no organizar reuniones sociales ni familiares, y cumplir con los horarios y los lugares indicados para las actividades permitidas.

47 casos positivos nuevos, 26 de ellos residen en Capital que provienen de contacto estrecho con un positivo local, 12 personas residentes en San Roque quienes mantuvieron contacto con un positivo de la localidad, una persona residente en Ituzaingó que proviene de contacto estrecho con un positivo local, dos resientes de Empedrado que mantuvieron contacto estrecho con un positivo de la localidad, tres personas que residen en Monte Caseros, uno es transportista que realiza viajes a zona de alta circulación del virus y dos provienen de contacto con un positivo de la localidad, dos personas de Bella Vista que mantuvieron contacto estrecho con un positivo de la localidad y una persona de Paso de los Libres que mantuvo contacto estrecho con un positivo de esa localidad. Todos se encuentran aislados y cumpliendo el protocolo correspondiente.

Se acumulan a la fecha 881 casos positivos.

Se han recuperado 536 personas que fueron dadas de alta.

Están activos 331 positivos, de ellos treinta y seis se encuentran internados en el Hospital de Campaña, en condición clínica estable. Ciento ochenta y cinco activos corresponden a Capital, trece de Santo Tome, dieciocho de Bella Vista, cinco de Paso de los Libres, ochenta y cuatro de San Roque, uno de Esquina, tres Empedrado, siete de Ituzaingó y siete de Mantilla, cuatro de Concepción, uno de Tabay, tres de Monte Caseros.