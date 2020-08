Covid-19 en Corrientes: Capital registra un nuevo caso positivo

El Comité de Crisis confirmó en la fecha la existencia de un nuevo caso positivo de Covid-19 en la Capital correntina , se trata de una persona que mantuvo contacto estrecho -familiar- con un positivo informado recientemente, de esta manera se acumulan a la fecha 214 contagios, de los cuales se han recuperado 135 personas que fueron dadas de alta. Hay 77 casos activos en el territorio provincial, 53 de ellos en Paso de los Libres, 11 en Capital, seis en Mocoretá, 5 en Itatí, y 2 en Alvear. De ellos once están internados en el Hospital de Campaña, tres de Capital y ocho de Paso de los Libres, quienes se encuentran en condición clínica estable. Han fallecido a la fecha dos personas , una de Capital y una de Paso de los Libres, se encuentran en aislamiento preventivo obligatorio 2419 personas y han finalizado esa condición de aislamiento 14993. El Comité de Crisis, hace suyas las palabras recientes del Gobernador Gustavo Valdés, en el sentido que demanda una gran responsabilidad a la población, que no genere actividades que no están permitidas, que usen el barbijo al salir a la vía pública, mantengan la distancia social, las medidas de higiene y que respeten los horarios y lugares asignados para las actividades autorizadas. Asimismo, se insiste en que hay que ser muy cuidadosos y responsables, dado que este es un momento de muy alta circulación del virus en el país y en la zona.

CORONAVIRUS-COVID-19

