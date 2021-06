Cuáles son los principales síntomas de la cepa Delta del coronavirus

Investigadores señalaron que los dolores de cabeza, la secreción nasal y el resfrío son los primeros síntomas que se presentan con esta variante del coronavirus.

Los dolores de cabeza, la secreción nasal y el resfrío son los primeros síntomas que presenta la variante Delta del coronavirus, identificada por primera vez en India y predominante en el Reino Unido, desplazando a la fiebre alta y la tos, afirmó un científico británico.

Tim Spector, profesor del Imperial College de Londres y cofundador de la aplicación móvil Estudio de síntomas Covid, conocida como ZOE Covid en el Reino Unido, dijo que los síntomas del coronavirus, como el dolor de cabeza, secreción nasal, el resfrío y los estornudos, son ahora mucho más comunes que la tos y la fiebre persistente, que anteriormente eran los primeros de la lista.

El estudio Zoe Covid es el más grande del mundo sobre el virus con más de cuatro millones de personas que han registrado información sobre síntomas, pruebas y vacunas.

Según Spector, de acuerdo con los datos recopilados desde mayo, los signos clásicos informados desde el inicio de la pandemia como la pérdida del olfato o del gusto también son menos comunes ahora.

El dolor de cabeza encabezaba la lista de los síntomas más comunes, y el 60% de las personas que dieron positivo experimentaron uno, explicó el profesional.

La secreción nasal y el dolor de garganta también estaban «subiendo en esa lista» mientras los estornudos ahora estaban en el número cuatro, aunque a menudo se confunde con la fiebre del heno.

Una tos persistente fue el único síntoma «clásico» original que se ubicó entre los cinco primeros, y los otros dos, fiebre y pérdida del olfato y el gusto, se ubicaron en el número siete y nueve, respectivamente.

