Curuzú: amenazan echar a enfermeros por pedir protocolo anticovid-19

Trabajadores sanitarios plantearon no trabajar si no están dadas las condiciones de seguridad sanitaria para prestar servicios en medio de un feroz brote de Coronavirus que golpea a la comuna. Curuzú Cuatiá atraviesa una comprometida situación sanitaria con 392 casos activos (hasta el pasado lunes 05 de marzo) de Covid-19. Este martes por la mañana enfermeros y enfermaras pidieron medidas de seguridad sanitaria básicas para poder seguir trabajando.

Fue cuando recibieron un audio amenazante por parte de la Directora del Hospital. “A quienes tienen contrato, aunque me quede sin enfermeras les pediré que les bajen del contrato. Y a quienes tienen planta permanente pediré las sanciones a quienes corresponda”, fue la advertencia de la titular del Hospital de Curuzú.

Lo curioso es que la médica está aislada justamente por Coronavirus y pide a los trabajadores que acudan a trabajar obviando medidas de seguridad.

Se trata, además -enfermeros y enfermeras- de uno de los sectores más precarizados de la Salud Pública en Corrientes. Ya que llevan años con contratos que pueden ser rescindidos de manera unilateral por la cartera sanitaria en cualquier momento.

En las próximas horas habrá denuncias administrativas, judiciales y acciones sindicales por parte de la central ATE que recibió la queja de los trabajadores.

Lo más indignante para los trabajadores fue que “nos piden compromiso a nosotros como si todos los días o trabajando años precarizados, no damos compromiso”, expresó un enfermero.

Recordó el caso del ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, transportando 900 dosis de vacunas en un vehículo particular a inicios de marzo pasado. “Allí hubo una gran irregularidad y no hubo sanciones. Nosotros pedimos protección para nuestra salud y evitar seguir contagiando gente. Parece que quienes están de jefes no se dan cuenta de eso”, remarcaron.