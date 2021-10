Danny Ocean y Tini presentan «Tú no me conoces»

El artista venezolano Danny Ocean se unió a la artista argentina Tini en un tema que le habla al amor: “Tú no me conoces”.

Este nuevo single llega a sacudirnos con el particular estilo que ha caracterizado a Danny en sus propuestas. «Tú no me conoces» trae consigo un poderoso mensaje en el cual nos invita a ser lo suficientemente reales dentro de lo irreal e idílico que es el amor, un amor generoso, exclusivo y profundo, pero sobre todo un amor con mucha dosis de libertad.

El tema nació en México y la letra fue compuesta por el mismo Danny Ocean, manteniendo su peculiar storytelling y mostrando versatilidad musical al momento de producir sonidos que llevan a la vida sus ideas musicales. A este proyecto se suma TINI, quien se ha constituido en todo un fenómeno del pop latino, y quien con su característico estilo le dio al tema un toque romántico y dulce pero, sobre todo, coqueto y juguetón que no solo nos seduce, sino que nos invita a bailar.

“Cuando compuse “Tú no me conoces” supe que era un tema hecho para colaborar con Tini y no me equivoqué, pues en su aporte no sólo supera mis expectativas, sino que refuerza mi admiración por su estilo y talento”, expresó Danny Ocean.

El videoclip oficial se grabó en Argentina bajo la dirección de Diego Peskins y promete transportarnos a una coqueta, transparente y colorida declaración de amor.

El crecimiento musical de Danny Ocean es indiscutible e imparable pues ha demostrado tema tras tema que sus propuestas no fallan. “Tú no me conoces”, no será la excepción y ha llegado para hacernos más corta la espera, pues el artista se prepara para presentarnos su segundo álbum, el mismo que con certeza se instalará en los corazones de todos quienes amamos su música.

A continuación les compartimos este lanzamiento:

Fuente: CMTV