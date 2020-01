Denuncian golpiza a nena de 5 años 👇

«Quiero que vean con sus propios ojos cómo dejo a mi pequeña sobrina de 5 años

supuestamente dando un correctivo, pegándole con una silla por su rostro; quebrando 2 dientes. Además de encontrarla con muchos golpes en su cuerpito. En estos momentos se encuentra internada bajo supervisión médica y cuidados profesionales.

Ni una perra trata así a sus hijos. Como esta hija de Dios que se hace llamar (sic). Ya está la denuncia policial hecha. Mi sobrina no va a quedar con esta bestia.

La nena ya confesó que es constante el maltrato que recibe tanto de ella como su actual pareja, ya está todo asentado.

La bronca y tristeza de ver a mi sobrina así cuando fui a buscarla y llevarla al cuidado del padre no se pueden imaginar. Cuando uno cuida tanto a sus hijos y ve estas cosas duele duele en el alma.

Suelo ver estos cosas por noticieros y no creí vivirlo en carne propia. Ya queda todo en manos de la Justicia».

Esta denuncia pública la realizó Alejandra hacia la madre de la menor, llamada Adriana. El hecho habría ocurrido en una casa del barrio Quilmes, Corrientes.

