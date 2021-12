Devaluación, pobreza e inflación: ¿cómo le fue a la economía de la Argentina desde la crisis de 2001 a la fecha?

La inflación se disparó por encima del 10.000 por ciento en el país en los últimos 20 años y el dólar en el mercado paralelo superó por primera vez en la historia los 200 pesos por unidad para la venta.

A 20 años de la crisis de 2001 y la posterior salida de la Convertibilidad, que fijaba el uno a uno entre el peso y el dólar, la divisa estadounidense se apreció a $107 según el cambio oficial y por primera vez en la historia superó los $200 en el mercado paralelo.

En tanto, la inflación en el país acumula un alza de más del 10.000 por ciento desde la rebelión social que precipitó la caída del presidente Fernando de la Rúa. En las últimas dos décadas, el costo de vida en la Argentina se incrementó 10.197,58%, tras la espiral inflacionaria registrada especialmente en años recientes.

Con motivo de la devaluación que se produjo luego del fin de la Convertibilidad, la pobreza trepó a 55% durante 2002. Esta situación fue provocada por una caída del PBI del 30% que paralizó la actividad económica y disparó el desempleo al 20%.

A partir de la recuperación de la economía que se inició en el segundo semestre de 2002, la pobreza se redujo hasta el 25,7% en el segundo trimestre de 2017, aunque a partir de ese momento comenzó nuevamente a crecer.

El primer semestre de 2018 cerró con una tasa de pobreza de 27,3, que saltó a 32% hacia fines de ese año. Luego pasó a 35,4% en la primera mitad de 2019, se mantuvo estable hasta fin de año y en 2020 por efecto de la pandemia se eyectó hasta el 42%.

La reapertura de la economía permitió que en los primeros seis meses de 2021 se redujera levemente a 40,6%, según datos oficiales.

En tanto, la inflación acumulada a lo largo de los últimos 20 años tras la crisis de finales de 2001 y la posterior salida de la Convertibilidad -en enero de 2002- supera el 10.000 por ciento, con el siguiente detalle (*):

2003 – 43,19%

2004 – 51,35%

2005 – 67,52%

2006 – 85,16%

2007 – 127,51%

2008 – 180,33%

2009 – 222,28%

2010 – 304,36%

2011 – 400,26%

2012 – 536,91%

2013 – 658,83%

2014 – 976,52%

2015 – 1.248,38%

2016 – 1.725,39%

2017 – 2.147,3%

2018 – 3.179,03

2019 – 4.838,99%

2020 – 6.670,01%

2021 – 10.197,58%

En 2001, el PIB de Argentina era de 300.421 millones de dólares y al cierre del 2020 se ubicó en 389.064 millones, lo que implica un avance en 30 años del orden del 30%. Pero en cambio cuando se estudia lo que sucedió con el PIB per cápita se observa la real dimensión del estancamiento económico por el que transita el país.

En 2001 era de 8.085 dólares por habitante y en 2020 fue de US$ 8.574, lo que muestra apenas un avance de 6 por ciento en dos décadas y evidencia que el conjunto de la población tiene un nivel de ingresos similar al que existía cuando finalizó la era de la Convertibilidad en el país. En los últimos años, la deuda pública de la Argentina aumentó de la siguiente manera (*):

2020 – US$ 400.459 millones, 102,79% del PIB

2019 – US$ 400.889 M, 88,73%

2018 – US$ 447.281 M, 85,25%

2017 – US$ 368.054 M, 57,03%

2016 – US$ 295.629 M, 53,06%

2015 – US$ 338.694 M, 52,56%

2014 – US$ 252.535 M, 44,70%

2013 – US$ 265.896 M, 43,50%

2012 – US$ 234.741 M, 40,44%

2011 – US$ 205.599 M, 38,94%

2010 – US$ 184.601 M, 43,45%

2009 – US$ 185.033 M, 55,40%

2008 – US$ 196.117 M, 53,81%

2007 – US$ 178.816 M, 62,13%

2006 – US$ 164.718 M, 70,79%

2005 – US$ 159.874 M, 80,28%

2004 – US$ 193.976 M, 117,88%

2003 – US$ 178.384 M, 125,16%

2002 – US$ 154.159 M, 147,20%

2001 – US$ 144.277 M, 48,01%

Las exportaciones en 20 años crecieron 106%, pero en la actualidad se encuentran un 34% por debajo del pico que se produjo en 2011, con el siguiente detalle (*):

2020 – US$ 54.884 millones

2019 – US$ 65.116 M

2018 – US$ 61.781 M

2017 – US$ 58.644 M

2016 – US$ 57.910 M

2015 – US$ 56.784 M

2014 – US$ 68.405 M

2013 – US$ 75.963,1 M

2012 – US$ 79.982,4 M

2011 – US$ 84.051,1 M

2010 – US$ 68.187,3 M

2009 – US$ 55.672,1 M

2008 – US$ 70.018,3 M

2007 – US$ 55.778,8 M

2006 – US$ 46.546,0 M

2005 – US$ 40.351,0 M

2004 – US$ 34.575,7 M

2003 – US$ 29.566,0 M

2002 – US$ 25.650,0 M

2001 – US$ 26.543,0 M

Las importaciones, finalmente, crecieron 108% y están 45% por debajo del máximo de 2013, con el siguiente detalle (*):

2020 – US$ 42.354,0 millones

2019 – US$ 49.124,0 M

2018 – US$ 65.482,0 M

2017 – US$ 66.937,0 M

2016 – US$ 55.852,0 M

2015 – US$ 60.205,0 M

2014 – US$ 65.735,0 M

2013 – US$ 74.441,8 M

2012 – US$ 67.974,2 M

2011 – US$ 74.319,3 M

2010 – US$ 56.792,5 M

2009 – US$ 38.785,8 M

2008 – US$ 57.461,7 M

2007 – US$ 44.706,0 M

2006 – US$ 34.152,0 M

2005 – US$ 28.688,7 M

2004 – US$ 22.445,2 M

2003 – US$ 13.834,0 M

2002 – US$ 8.990,0 M

2001 – US$ 20.320,0 M

(* – Datos oficiales del INDEC, de la consultora Datos Macro y elaboración propia).

Fuente: Noticias Argentinas