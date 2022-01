«Dibu» Martínez renovó su contrato con el Aston Villa hasta el 2027

El arquero de la Selección argentina Emiliano Martínez renovó hoy su contrato con el Aston Villa de la Premier League hasta el 2027, después de una destacada

actuación en el conjunto de Birmingham.

Martínez, de 29 años, es el arquero titular del seleccionado argentino y está citado para los compromisos de Eliminatorias Sudamericanas ante Chile, del 27 de enero, y frente a Colombia, del primero de febrero.

Llegado desde el Arsenal, Martínez se convirtió en figura indiscutida del equipo que ahora dirige Steven Gerrard y que marcha por la mitad de la tabla del torneo inglés.

Aston Villa is pleased to announce that @EmiMartinezz1 has signed a contract extension until 2027! ✍️

«Mi familia es todo. Cuando me fui joven de Argentina fue por un asunto familiar. Ellos son felices acá, mi hijo ama Aston Villa. Cuando estoy feliz y disfruto de mi fútbol, ​​mi familia está feliz, así que espero con ansias otros cinco años y medio», explicó el ex Independiente al sitio oficial del club.

Tomando parte del conjunto inglés, Martínez fue el arquero titular de la Selección argentina que conquistó la Copa América en Brasil 2021.

After signing a contract extension until 2027, @EmiMartinezz1 joined us on the Villa Park pitch to talk through some of his best saves. 😍 pic.twitter.com/WZbGRaygZJ

— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 21, 2022