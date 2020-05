Diputados aprobó diversas resoluciones en el marco de la lucha contra el Covid-19

La cámara “Baja” de la Legislatura correntina, presidida por Pedro Cassani, desarrolló su sesión semanal, con las medidas ya habituales de prevención. Las cuestiones aprobadas giraron a brindar soluciones a distintos sectores de la población en el marco de la lucha contra el Coronavirus.

La Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes, presidida por Pedro Cassani, aprobó distintos proyectos en su sesión número 6 del período ordinario, destacándose aquellos relacionados a la lucha contra el Coronavirus.

Durante el encuentro, los diputados aprobaron por unanimidad las siguientes resoluciones:

– Solicitud al Ministerio de Salud de la Nación el envío de un camión sanitario al predio del Complejo Terminal de Cargas -Co.Te.Car- de la ciudad de Paso de los Libres, iniciativa presenta por el diputado Eduardo Vischi.

– Pedido de difusión de las recomendaciones de intervención (atención ya sea presencial, on line, o por cualquier medio donde uno pueda llegar) para los profesionales de la salud mental, debido a la situación sanitaria provocada por COVID-19, iniciativa presentada por la diputada María del Carmen Perez Duarte.

– Solicitud de asistencia para las personas que acompañan a los pacientes que son derivados a los hospitales de cabecera u otros centros de salud provinciales distantes del lugar donde residen. (Autor: Diputada Lucía Centurión)

– Solicitud al Poder Ejecutivo Nacional de la remisión de fondos correspondientes a los productores tabacaleros de Corrientes. (Autor: Diputado Pedro Cassani)

Durante el encuentro, la diputada Lucía Centurión explicó ante sus pares la situación que atraviesan pacientes que son derivados desde el interior provincial a la ciudad de Corrientes, por distintas patologías.

Sobre el particular, detalló que con la actual situación de pandemia “muchos familiares de esos pacientes no tenían donde alojarse porque no todos tienen los medios como para poder pagar un alojamiento, y muchas de las iglesias o los institutos o casas de familias que estaban destinados para este fin, tampoco pudieron brindar el servicio habitual”.

El objetivo de la resolución aprobada, es que “se puedan articular políticas de una asistencia más inmediata a esos familiares y a los propios pacientes, porque hay muchos que no necesariamente van a internación sino que tienen que venir, por ejemplo, por cuestiones oncológicas”, citó.

Por su parte, el diputado Eduardo Vischi, fundamentó el pedido a Nación de un camión sanitario para el predio del Complejo Terminal de Cargas (Co.Te.Car) Paso de los Libres.

“A los efectos de que el Gobierno Nacional colabore en un ámbito donde tiene exclusiva facultades para funcionar, me parece que es muy importante. Por eso pido a mis pares que me acompañen en este proyecto donde simplemente estaríamos pidiendo al Gobierno Nacional, al Ministerio de Desarrollo de la Nación, que arbitre las medidas para mejorar la seguridad en la salud en ese lugar, que además, es de riesgo, porque el 80% de los camioneros que transitan eventualmente por ahí son de Brasil y muchos van a destino a Buenos Aires, uno de los lugares más endémicos y complejos para estos tiempos”, concluyó.

DECLARACIONES

Por otra parte, cabe mencionar que el proyecto de ley incluido en el orden del día sobre la suspensión de la vigencia de los artículos 133 y 135 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, volvió a la comisión de Asuntos Constitucionales.

Todos los demás proyectos ingresados, pasaron a las comisiones respectivas, tal como lo indica el paso parlamentario de rigor.

Otras Declaraciones aprobadas:

– De reconocimiento al Centro Único Coordinador de Ablaciones e Implantes de la Provincia de Corrientes (C.U.C.A.I.COR). (Declaración 77)

– De interés el “Día del Docente Universitario”. (D. 78)

– De interés el aniversario de la fundación de la localidad de Colonia Liebig (D. 79)

– De interés el aniversario de la fundación de la localidad de Amado Bonpland. (D. 80)

– De interés el “Día del Trabajador Gráfico”. (D. 81)

– De interés el “Día Mundial de la Comunicación Social”. (D. 82)

– De interés los actos y actividades en conmemoración del “Día del Ejército Argentino”. (D. 83)

– De interés la conmemoración del 60º aniversario del diario “El Litoral” (D. 84)

– De interés las actividades que desarrollan los Scouts Argentina en la provincia de Corrientes (D.86)

– De interés la conmemoración del 52º aniversario del Cottolengo Don Orione de Itatí. (D. 87)

– De interés el centenario de la Primera Sesión del Concejo Deliberante de Curuzú Cuatiá. (D. 88)

– De interés el 177º aniversario de la gesta de Laguna Brava. (D. 89)

– De interés el 43º aniversario de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo. (D.90)