Dolorosa eliminación del seleccionado de Básquet de los Juegos Olímpicos en una noche de despedidas

La Argentina perdió con Australia en los cuartos de final por 97 a 59. Scola fue ovacionado en su último partido. Facundo Campazzo se largó a llorar en el banco de suplentes y fue consolado por el DT Sergio Hernández, que anunció su fin de ciclo.

La Selección argentina de básquet sufrió una durísima derrota en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Se despidió con una caída estruendosa ante Australia por 97 a 59. Facundo Campazzo, desconsolado, se largó a llorar en el banco de suplentes en los últimos minutos, cuando el partido aún estaba en juego, una señal de lo que fue el cuarto final.

Luis Scola, un símbolo del básquet argentino, le puso punto final a su carrera en el seleccionado a los 41 años: soñaba con despedirse en Tokio 2020 y así lo hizo, aunque, claro, no fue el partido que le hubiese gustado: “Estoy golpeado emocionalmente, el partido ya terminó. Se me vinieron todos los recuerdos de golpe, me voy en paz”. Compañeros, rivales, cuerpo técnico y árbitros aplaudieron al gigante argentino cuando Hernández (que luego, también, anunció su salida del seleccionado) lo sacó de la cancha en los segundos finales.

A excepción del primer cuarto Argentina se mostró sin ideas ni un plan de juego, con sus referentes por debajo del nivel esperado, un factor que ha condicionado todos sus partidos.

Luis Scola, el gran capitán argentino de 41 años, cerró con una dura derrota su participación en sus quintos Juegos Olímpicos. El mejor de su equipo en la primera fase, esta vez se quedó en solo 7 puntos.