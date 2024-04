Dónde ver “The walking dead: The ones who lives” y de qué trata

La franquicia continúa expandiéndose y ahora es furor una miniserie que reúne a dos de sus personajes principales.

Luego del final de la exitosa “The walking dead”, la franquicia se expandió con varios spin-off, y uno de ellos está protagonizado por el personaje de Andrew Lincoln.

Se trata de “The walking dead: The ones who lives”, una miniserie de drama y horror post-apocalíptico estadounidense. Se desarrolla después de los eventos de la serie original.

Sinopsis de “The walking dead: The ones who lives”

La serie explora la temática del amor y la esperanza en un entorno hostil. Rick y Michonne se separaron en la serie original y ahora deben sobrevivir por separado en un mundo lleno de peligros, tanto de los caminantes como de otros humanos. Su principal objetivo es volver a estar juntos a pesar de las dificultades.

Se centra en Rick Grimes (Andrew Lincoln) y Michonne Hawthorne (Danai Gurira) y su lucha por reencontrarse en un mundo devastado por los caminantes (zombies).

Dónde ver “The walking dead: The ones who lives”

La miniserie se estrenó el 25 de febrero de 2024 en los canales AMC y AMC+ para Estados Unidos. La ficción puede verse en esa plataforma en América Latina y también en Amazon Prime Video.

Tráiler de “The walking dead: The ones who lives”

Fuente: NA