EEUU y Pfizer firmaron un acuerdo por 5.300 millones de dólares por la píldora anticovid

El laboratorio confirmó que serán diez millones de unidades y el tratamiento tendrá un costo de 529 dólares y que, además, reduce la hospitalización o la muerte en casi un 90% entre pacientes no vacunados o de alto riesgo recién infectados.

El Gobierno de Estados Unidos firmó con Pfizer un acuerdo por el que le pagará 5.290 millones de dólares por 10 millones de píldoras contra el coronavirus si el tratamiento es aprobado por el organismo regulador del país, anunció este jueves el laboratorio estadounidense.

Pfizer solicitó hace dos días a la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos que autorizara el uso de emergencia de su pastilla contra la Covid-19, que según estudios disminuye el riesgo de muerte y hospitalización por la enfermedad.

La FDA ya está evaluando una solicitud similar de otra píldora de Merck, empresa competidora de Pfizer, y a fin de mes tiene previsto celebrar una reunión pública al respecto.

Today, we announced an agreement with the U.S. government to provide 10 million treatment courses of our #COVID19 oral #antiviral candidate, following potential @US_FDA authorization. Learn more: https://t.co/dm7XrzWlbA pic.twitter.com/3VBcuBELan

