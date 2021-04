El calendario electoral obliga a redefinir estrategias en la política local

La idea del Gobierno nacional, de postergar las Primarias, incidirá sobremanera en el oficialismo y la oposición. Corrientes se aprestaba a votar Gobernador e intendentes el 12 de septiembre. Ahora, ese día serán las Paso con cierre de listas 45 días antes, y elecciones generales el 14 de noviembre. Las provinciales podrían ser a partir del 15 de agosto, con fecha límite el domingo 10 de octubre. Habrá replanteos obligados. El propio Ricardo Colombi había puesto a mediados de abril como período definitorio de las candidaturas. Ahora, la espera conllevará más chispazos. En el PJ, el aplazamiento del primer turno electivo sazona aún más el letargo interno, que tiene al partido sin interventor designado. Un complejo marco de incertidumbre que se ve agravado con la feroz segunda ola viral que amenaza con colapsar el sistema de salud. «Los plazos se están acortando, deberíamos definirlo entre fines de abril o primera quincena de mayo», manifestó en reiteradas oportunidades el líder de la UCR provincial, Ricardo Colombi. Lo hizo cuando advirtió que dentro de ECO lo querían «jubilar», tal como lo expresó en varias entrevistas, en un par de semanas donde consideró urgente levantar el perfil para marcar la cancha. La primera que le había bajado el pulgar al mercedeño fue la diputada liberal, Any Pereyra.

Las declaraciones de Ricardo hoy adquieren importante relevancia, puesto que el Gobierno central está decidido a postergar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), lo que alteraría el calendario electoral de Corrientes. Tras la decisión del kirchnerismo, prima la preocupación por los efectos económicos y la demora en la vacunación, con una segunda ola que determinó que ayer Osde, Swiss Medical y otras obras sociales alertaran en una solicitada publicada en Clarín que es necesario endurecer las medidas para evitar el colapso total en el servicio de salud, con el personal sanitario sin resto y angustiado por la manifiesta irresponsabilidad de un gran sector de la población que parece no entender lo delicado del tiempo que se viene.

Se debe recordar que la Provincia elegirá Gobernador e intendentes, además de legisladores. Y la fecha que se pensaba era septiembre. Sin embargo, la idea de Nación, de trasladar a ese mes las Primarias, obligará a replantear estrategias dentro de la alianza que comanda los destinos correntinos desde 2001.

El plazo subrayado en infinidad de oportunidades por Colombi estará condicionado a dos variables: una, que se sostenga a mediados de abril o principios de mayo como período definitorio de las candidaturas; otra, que se extienda la espera con las consecuentes chispas lógicas que se generarán en un Encuentro por Corrientes atado con alambres, plagado de internas que, por el momento, se disimulan.

Al menos la confirmación de las Paso determinará que las candidaturas nacionales saldrán del combo en el que hoy por hoy están, por un lado, la candidatura mayor; por otro, la apetecida Vicegobernación que muestra varias opciones. Y a ello se agrega la definición de la grilla de diputados y senadores provinciales, así como se dice hasta la Defensoría del Pueblo -que sigue vacante- para poner los espacios que corresponde al oficialismo en la mesa de negociaciones que tendrá a la dupla Colombi-Valdés como actores protagónicos. Sin dejar de considerar un tema no menor, que pasa por definir quién comandará desde lo estratégico la ingeniera electoral en los consensos necesarios, en un tiempo en que por primera vez la alianza gobernante no tendrá un unicato para las decisiones de fondo, como ha sido la constante en las dos últimas décadas.

En este marco, la confirmación de las Paso saca el también apetecido menú de las candidaturas nacionales de la regla de los consensos. Los que quieran ser deberán valerse por sí mismos y someterse al sistema D’Hont, así como a la paridad de género que en elecciones pasadas llevó a que se cuele en la lista definitiva la ex Intendenta de Riachuelo, que desplazó a la actual Ministra de Educación.

A la hora del análisis, hay números puestos como Estela Regidor, quizás la mujer más destacada de entre quienes están en el Congreso de la Nación. Hay otros a los que le será difícil refichar. Y precandidatos varios, tanto para el Senado de la Nación como para la Cámara baja.

De hecho, que el sistema de elección quita al oficialismo el monopolio de las candidaturas, lo cual en estas circunstancias puede tener un lado positivo en el marco de las fricciones que existen por los posicionamientos.

Un nombre no debe descartarse, tanto para el Congreso como para una eventual Vicegobernación. El del Intendente de Goya, peso pesado como lo es otro goyano, el Presidente de Diputados, garante de la gobernabilidad en los últimos doce años desde el manejo que supo mostrar en un ámbito complejo como es la Cámara baja.

Otros nombres expuestos: Noel Breard, a quien le gustaría coronar su larga carrera en el Senado de la Nación; el de Pedro Braillard y el de «Peteco» Vischi que, de ir por el Senado, no resignaría la postulación a la Intendencia libreña, repitiendo la experiencia varias veces utilizada por «Coqui» Capitanich en sucesivas elecciones del Chaco.

¿Y por la oposición?

Este contexto no escapa a la oposición. El Frente de Todos tampoco la tiene fácil, en cuanto a estrategias político electorales. El justicialismo mantiene su condición de intervenido, paradójicamente sin un interventor designado. Algo que está pasando a castaño a oscuro y que da lugar a toda clase de conjeturas.

Más allá de las ganas manifiestas de tomar el timón de mando del ex jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández, la cúpula recién asumida del PJ Nacional prefirió dilatar el ungimiento, paralizado por la enfermedad del Presidente y respetando su particular forma de concentrar las decisiones relevantes. La de Corrientes es, sin duda, una de esas porque será la primera prueba de fuego como novel conductor de la fuerza, sin margen para el error, lo cual lo obliga a cuidar las formas y el fondo de una decisión de altísimo impacto.

Hasta ahora, ninguna señal clara. El juego lo controla Alberto que, más allá del nombre, le queda por definir hasta dónde está dispuesto a pelear Corrientes; hoy por hoy, la pregunta del millón, con indicios claros de cierta benevolencia con Gustavo Valdés que hace ruido -y mucho- en un PJ correntino que no termina de entenderlo.

Esta incertidumbre colabora a que diferentes sectores, desesperados por enmascarar una legitimidad representativa, se aparezcan -sólo para las fotos- al lado de cual funcionario nacional llegue al territorio provincial o los atienda en alguna oficina de Buenos Aires.

Señales difusas que el tiempo se ha encargado de develar.

Ello, no hace más que exponer las ambiciones personales de referentes obsesionados con recuperar terreno perdido o ganarlo. La militancia solamente los ve posando, saludando con sombrero ajeno, sin ofrecer ninguna propuesta superadora para trabajar en unidad hacia un nuevo desafío que permita recuperar la Provincia.

El aplazamiento de las Primarias incidirá también en el peronismo. La disputa quedará al margen de los acuerdos o desacuerdos en torno a las candidaturas provinciales.

Los que quieran salir a la cancha competirán por sí y en igualdad de oportunidades, dado que no habrá boleta corta o larga y los candidatos surgirán de la libre voluntad de los electores correntinos, con manifiesta indiferencia de las preferencias nacionales que, en este contexto, y a la luz de los primeros sondeos, tampoco serían determinantes como forma de orientar al electorado propio.

En este marco, no es un hecho menor, en absoluto, que las Paso no sean anteriores a la elección de Gobernador. No incidirán en ella, sino al contrario, las de Gobernador pueden ser el termómetro para las nacionales que, al no ser presidenciales, no necesariamente auguran un buen resultado para el peronismo, como suele ocurrir cuando se vota la fórmula presidencial.

Claro ejemplo fue 2017, en que al justicialismo le costó ubicar al cuarto diputado nacional que entró sobre el límite, dejando las otras tres bancas para ECO.

Los «ecos» de la discordia

Retomando la candente atmósfera de ECO, es necesario tener en cuenta que Ricardo y Valdés aún no estrecharon manos respecto a cuál será el tándem para competir por el sillón de Ferré. Es más, las apariciones mediáticas de este último tiempo del mercedeño fueron representativas de la disputa que existe entre tres bandos bien definidos dentro del frente gobernante: valdesistas, ricardistas y aliados, entre los cuales Gustavo Canteros es un caso muy particular.

En los actos oficiales se puede notar el espeso aire oficialista, que es camuflado con saludos desganados, tenues choques de puño o codos, entre otras manifestaciones de frialdad. Aunque también están los que exageran y quedan aún más expuestos. Los que actúan así no hacen más que asemejarse a la escena de El Padrino II, donde Michael Corleone abraza y besa a su hermano Fredo. Su significado, claro está, lejos estaba de ser cordial y amoroso.

Complicado

Así, Corrientes transita este 2021 como un camino sinuoso, plagado de inconvenientes. La pandemia arremete con fuerza. Los problemas sociales y económicos se agigantan. Las internas se agrandan como bola de nieve, al ritmo de las ansiedades de los dirigentes políticos.

Tanto oficialismo como oposición sólo son un cúmulo de intenciones, sin el poder de controlar las agendas ni planificar estratégicamente los pasos a seguir hacia las urnas. Ello se contrapone con la necesidad de una ciudadanía de contar con referentes enfocados en ofrecer proyectos superadores que mejoren la calidad de vida de todos.

Intertanto, lo que sí es concreto es la incertidumbre. El Libertador