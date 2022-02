El daño ambiental provocado por los incendios en Corrientes se puede ver desde el espacio

Los catastróficos incendios que afectan a Corrientes llevan más de 300 mil hectáreas arrasadas por el fuego, daño ambiental que pudo ser captado desde el espacio por un satélite de la Unión Europea.

La imagen fue captada la semana pasada por el Sentinel 2, que forma parte del programa de observación de la Tierra de la Unión Europea «Copernicus».

«Como consecuencia de la sequía causada por reiteradas olas de calor y falta de lluvias, los incendios forestales están cercando a la Argentina», publicó la cuenta oficial de Twitter del programa espacial.

#Copernicus for #wildfires monitoring

As a consequence of #drought caused by repeated #heatwaves and a deficit of rain, wildfires are gripping #Argentina 🇦🇷

A fire 🔥 raging in the Iberá National Park (18 km east of Concepción) has bee captured by #Sentinel2 🇪🇺🛰️ on 2 February pic.twitter.com/QKaBIoYbZF

— Copernicus EU (@CopernicusEU) February 5, 2022