El desgarrador adiós de Alejandro Fantino a su padre: «Descansá en paz, Jorgito»

El progenitor del periodista y conductor tenía 77 años y estaba internado en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires. El año pasado, don Jorge había sido operado por obstrucciones intestinales

Este fue el mensaje de Alejandro a don Jorge:

«Decirte que no te voy a extrañar sería mentirte papá , pero también sería mentirte que no voy a seguir yendo a pescar a los mismos lugares con los mismos amigos nuestros (los tuyos eran míos y los míos eran tuyos) y a fritar unos buenos amarillos debajo de unos sauces con los mosquitos esquivando manotazos. Buen viaje papi, ojalá te toque un lugar con buenas cosechas, con amenas rondas de mates con empleados amigos esperando algún colono con laburo para hacer!! Ojalá haya rios y arroyos de cauces mansos que permitan charlas mientras soñás con una “llevada de dorado” como las que disfrutamos toda la vida juntos. Ojalá ese lugar tenga gente para que les mientas y les exageres alguna historia y los hagas reír!! Acá vamos a homenajearte día a día con alegría y ganas de crecer como me enseñaste que había que encarar la vida!! “El que no disfruta no vive” me dijiste un día, y eso me quedó grabado con fuego. Más que nunca voy a guardar el trofeo que ganamos en Santa Clara (segundo puesto en ronda de perdedores) QUE PERDEDORES!!!! pero que carajo nos importó si nos cagamos de risa todo el viaje y comimos como chanchos con rivales amigos!! Buen viaje y si lo ves a Maciel pedile que te cante un tango sin ponerte colorado!! Se te va a extrañar fuerte!!! Pero.. QUE LINDA VIDA TE ECHASTE!!! nada que reclamar a nadie!! En mi corazón para siempre (tu hijo y amigo Alejandro. Descansá en paz Jorgito».

El domingo último, con motivo del Día del Padre, Alejandro Fantino había escrito lo siguiente en Instagram:

«No dejamos de disfrutar un solo día papi!! Ni uno solo!! Somos privilegiados!! Hemos hecho de la vida un homenaje a la alegría de vivir, hemos hecho de la amistad un culto.De los asados y de las pescas algo religioso. Nunca dejamos de cagarnos de risa de todo lo que me pasó en mi vida y en mi carrera y que vos veías como una conquista de ese Buenos Aires que quedaba tan lejos! Así que en este día (y pase lo que pase) vos y yo jugamos de memoria en la cancha de la vida!! Este solo es un día!! El tuyo son todos #Jorge y vaya mi abrazo para vos Nahuelito!! Porque me enseñás día a día el arte de ser padre y eso no tiene precio bestia linda!!»