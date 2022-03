El día que Maradona insultó a Putin por citarlo temprano para una reunión

Durante el Mundial de Rusia, el mandatario quería reunirse con la estrella de fútbol, quien decidió rechazar la cita por el horario que proponía el Kremlin. Finalmente, se concretó bajo las condiciones del “Diez”.

Diego Armando Maradona, el astro futbolístico, no sólo fue buscado hasta el cansancio por los admiradores del deporte, sino también por grandes figuras del mundo como papas, presidentes, dictadores y líderes espirituales. Y Vladimir Putin no estuvo exento de esta idea. Es por eso que, durante el transcurso de la Copa del Mundo, el jefe de estado ruso intentó mantener una reunión con él en Moscú.

Sin embargo, no fue tan fácil este encuentro, ya que el futbolista rechazó la cita y hasta lo insultó entre sus íntimos, llamándolo “reputín del orto”. En un audio brindado por Infobae, se lo puede escuchar al “D10S” quejándose por el horario propuesto por el Kremlin: él no estaba dispuesto a despertarse y colocarse un traje a las 9:30 de la mañana en las oficinas de Putin, sino que prefería asistir a un cóctel, más cerca de la noche.

“No, no, no. Lo de Putin está todo muy bien, todo muy lindo, yo lo quiero conocer, quiero hablar con él”, comenzó a decir en el audio. Y agregó: “Me hice dos o tres ensayos ya de… ‘Hola, Putin’, ‘¿Qué hacés, Putin?’, ‘Sos re-putín’…, ‘Reputín del orto’…, pero me tengo que levantar 9 y media… y yo 9 y media no me levanto. No me levanto… ¿Viste? No me levanto”.

Tras sus expresiones vulgares y argentinas, a modo de burla, hacia el jefe de estado ruso, continuó el audio al decir: “Me duele en el alma porque van a estar todos… ¿y por quién va a preguntar ‘la fiera’? Por mí. No va a preguntar por (Carles) Puyol, no me jodas. Pero es una cita muy temprana la que hizo. Él tendría que haber hecho un cóctel a la tarde, después de sus actividades. Y así… por supuesto que iba a ir de traje. Así, no… no, así no. Le agradezco. Le agradezco a Putin… pero mañana yo no voy. Está decidido”, concluyó molesto.

Finalmente, la cita se concretó bajo las condiciones de Maradona y Putin pudo conocerlo, hecho que quedó demostrado en una fotografía que tienen juntos ambos (con Carles Puyol por detrás).



https://noticiasargentinas.com/media/k2/audio/137490.mp3

Fuente: Noticias Argentinas