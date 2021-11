El Dipy se lanzó a la política y se ofreció como candidato para desplazar a Espinoza de La Matanza

El cantante se mostró enojado por el asesinato del kiosquero Roberto Sabo en Ramos Mejía y a su vez denunció que recibió amenazas.

A través de sus redes sociales “El Dipy” se mostró indignado por el asesinato del kiosquero, Roberto Sabo, en Ramos Mejía y por este motivo se ofreció a ser candidato de cualquier partido político para desplazar a Fernando Espinoza, actual intendente de La Matanza.

El cantante de cumbia y conductor de “Los desclasados” en Radio Rivadavia también denunció que recibió amenazas luego de haber repudiado al intendente en redes sociales: “Mi familia no está muy de acuerdo con que haga esto, pero ya está, no aguanto más. Estoy podrido de que me amenacen, podrido de que aprieten a mi viejo cuando va a cobrar la jubilación, podrido que por pensar distinto pasen estas cosas en La Matanza”, manifestó.

Luego de dicha denuncia, el músico comunicó a través de un video en Twitter que a partir de ese momento se ponía a disposición de cualquier partido político que lo necesite para sacar a “estos chorros”. Esta clara denominación hace referencia al gobierno actual que hace más de 38 años está en el poder de la localidad.

“La Matanza no avanzó nunca”, expresó el cantante aludiendo al slogan de la intendencia “La Matanza avanza”. “Hoy fue el kiosquero. A 20 metros de ese lugar, mientras hacían una nota, estaban choreando. La gente no tiene agua potable, se inunda, no tiene laburo, no come, vive en la miseria”, continuó en redes sociales.

Por último, aseguró que dicha disposición lo hará gratis, sin cobrar un peso, ya que lo hace por su pueblo, por la patria.

Desde hace tiempo El Dipy se mostró adversario del gobierno de Alberto Fernández, sobre todo de Cristina Kirchner. En algunas oportunidades se lo vio fotografiándose con el expresidente Mauricio Macri y la referente del PRO Patricia Bullrich: «Solo por el placer de verlos reventar de bronca a los k, le voy a pedir una foto. Hola @mauriciomacri, ¿sale selfie?», indicó en redes.

Fuente: Noticias Argentinas