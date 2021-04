El duro relato de un joven internado con coronavirus

Gastón Abrego tiene 29 años se animó a contar lo vivido desde que dio positivo en un duro relato que tuvo miles de retuits.

Gastón Abrego tiene 29 años se animó a contar lo vivido desde que dio positivo en un duro relato que tuvo miles de retuits.

«Empecé el 4 de abril con síntomas leves como todos. Ya hace 19 días y sigo internado», explicó Gastón en el comienzo de su relato. Dos días después dio positivo. A partir de ese momento, su salud fue un tobogán.

«Fui al Hospital Central de Mendoza. Fue una suerte haber llegado cuando la ola aún no estaba creciendo. Me atendieron bien y rápidamente me estabilizaron. Nunca pensé que con 29 años esto se iba a complicar tanto», señaló el joven. Inmediatamente fue internado con máscara y los estudios indicaron que tenía neumonía bilateral.

«Una noche, después de dormir una hora, sentí mucho movimiento a mi lado. El señor de la cama de al lado se estaba ahogando y las enfermeras lo estaban salvando. Todo fue en vano, dejó de respirar y nunca pudo llegar a terapia. No había lugar y su neumonía avanzó muy rápido. La imagen de verlo delicado pero consciente en la tarde no se me va a borrar. Ya en la noche durmió y no se despertó más. No hubo abandono de nadie. A cada rato las enfermeras lo asistieron y los médicos lo visitaron para seguir evaluando su evolución. Fue muy rápido todo», aseguró y en sus palabras se nota lo que provocó ese momento.

«De un momento a otro ya lo estaban metiendo en una bolsa negra. Nunca supe cómo se llamaba, nunca sabré quién lo ha llorado», aseguró en su relato.

